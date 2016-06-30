На Московском урбанфоруме расскажут о новых городских сервисах

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

В четверг на Московском урбанфоруме эксперты обсудят последние новинки в области госуслуг и информационных технологий. На круглом столе "Интегральный подход в развитии городских сервисов" эксперты обсудят в чем состоит новый стандарт государственных услуг в Москве.

Будет затронута проблема как выстроить единый сервис в онлайн- и офлайн-среде. Специалисты уделят внимание вопросу, каким должен быть функционал единого сервиса и как получать обратную связь от горожан.

На эти вопросы ответят: модератор Катя Шехтнер сотрудник Медиалаборатории Массачусетского технологического университета (MIT) и докладчики Евгений Козлов (заместитель руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы), Александр Данилин (руководитель направления стратегических проектов в госсекторе), Антони Вивас (экс-вице-мэр Барселоны), Илья Осколков-Ценципер (основатель Tsentsiper), Усман Хак (основатель и партнёр Umbrellium) и Энтони Таунсенд (директор по технологическому развитию Institute for the Future).

Московский урбанистический форум – международная конференция в области градостроительства, архитектуры, экономики и стратегического планирования городов. С 2011 года Московский урбанистический форум под эгидой Правительства Москвы собирает ведущих экспертов, архитекторов, представителей властей, городских активистов и девелоперов для того, чтобы обсуждать цели и задачи современной урбанистики и экономики и формировать облик комфортного городского пространства.