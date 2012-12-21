Городские порталы Москвы за год посетили более миллиона человек

Фото: ИТАР-ТАСС

Около 1,2 миллионов посетителей за год воспользовались услугами столичных городских порталов "Дороги Москвы", "Дома Москвы" и "Наш город". При этом 40 тысяч пользователей оставили на них 27 тысяч комментариев.

Как рассказала руководитель аппарата мэра и правительства столицы Анастасия Ракова, с сентября по декабрь на портал "Дороги Москвы" поступило 3 тысячи комментариев, после которых были оштрафованы исполнителей работ. Большинство жалоб – 2,5 тысячи – поступили за два последних месяца, причем 93 процента из них подтвердились. Больше всего москвичи жалуются на проведение дорожных работ на территории Центрального и Восточного округов.

Портал "Дома Москвы", запущенный около месяца назад, уже принял около 400 комментариев. Однако только на 44 процента из них службы отреагировали в положенный восьмидневный срок. Большинство поступивших на сайт жалоб касалось неубранных подъездов. По словам мэра Сергея Собянина, нужно приучать все управкомпании своевременно реагировать на запросы.

На портал "Наш город" за год поступило 19 тысяч обращений. Половина комментариев сообщала о проблемах, треть - содержала требования провести дополнительные работы, остальные — благодарственные сообщения. При этом большая часть обращений касалась работ во дворах. Жители жаловались на некачественный ремонт и проведение работ в неполном объеме, сообщает пресс-служба столичного правительства.