Активные граждане проголосовали за пополнение "Тройки" через портал госуслуг

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Возможность пополнять карту "Тройка" через московский портал госуслуг pgu.mos.ru реализуют до конца года.

За эту возможность проголосовали москвичи в проекте "Активный гражданин". Помимо пополнения "Тройки" участники голосования предложили свыше 50 тысяч идей по развитию портала госуслуг.

В итоге получился список из более чем 50 самых упоминаемых и востребованных, которые москвичи хотели бы получать в электронном виде. Московские власти уже внедрили на портал 43 услуги из этого списка.

Почти 38 тысяч человек предложили свои варианты в голосовании "Госуслуги не выходя из дома".



Многие участники голосования хотели бы оформлять через портал различные справки, записывать ребенка в детский сад или прикрепляться к поликлинике. Такая возможность есть уже продолжительное время.

Сейчас прорабатывается возможность внедрить на портал еще семь популярных запросов. Специалисты оценят возможность оформлять на pgu.mos.ru получение и замену СНИЛС, полиса ОМС, рецептов на молочную кухню, записываться в бассейн и на прохождение медкомиссии на владение оружием, получать рецепты на лекарства.