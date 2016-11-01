Форма поиска по сайту

01 ноября 2016, 08:41

Общество

Все сервисы портала госуслуг теперь доступны на mos.ru

Фото: mos.ru

Сайт mos.ru интегрировал все сервисы столичного портала госуслуг: теперь там можно оплатить ЖКУ, записать ребенка в детский сад и прикрепиться к поликлинике.

Чтобы начать работу, достаточно открыть раздел "Услуги и сервисы" и перейти в соответствующую рубрику. В помощь пользователю есть интерактивные инструкции, которые помогут сориентироваться в сервисах, а при необходимости можно обратиться в службу техподдержки.

Логин и пароль от столичного портала госуслуг останутся прежними, при необходимости можно использовать и адрес – pgu.mos.ru, но с 1 декабря начнется автоматический переход на mos.ru.

Помимо этого, дан старт объединению на mos.ru всех остальных городских порталов: раньше сервисы ведомств были разбросаны по их собственным сайтам, а скоро все будет на портале мэра.

Госуслуги в электронном виде

По данным mos.ru, более 150 услуг в столице предоставляется в электронном виде. Самые востребованные из них – это использование электронного дневника (73 миллиона обращений), передача показаний счетчиков воды (64 миллиона) и запись на прием к врачу (20 миллионов обращений).

