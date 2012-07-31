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Бизнес

31 июля 2012, 17:47

Власти Москвы выставляют гостиницу "Метрополь" на аукцион

гостиницы бизнес приватизация Метрополь торги

Гостиница "Метрополь" будет выставлена на торги 30 августа 2012 года. Начальная цена лота - почти 9 млрд рублей. Планируется, что после продажи "Метрополь" останется гостиницей

Власти Москвы выставляют на торги пятизвездочную гостиницу "Метрополь", расположенную по адресу: Театральный проезд, дом 2. Аукцион пройдет 30 августа, сообщают РИА Новости.

Как считают эксперты рынка столичной недвижимости, начальная стоимость здания площадью почти 40 тысяч кв.м. и земельного участка площадью почти 1,1 гектара в 8,7 миллиарда рублей оправдана тем, что будущему владельцу придется вложить в ремонт и реконструкцию здания немалую сумму.

Гостиница имеет немалое историческое значение, и будущий владелец будет обязан сохранять "Метрополь" как исторический памятник. Также московские власти заявили, что предметы антиквариата, картины и мебель не перейдут в собственность покупателя. Но вряд ли это скажется на спросе - по оценкам экспертов, стоимость гостиницы из-за "трофейности" объекта и его расположения на аукционе может подняться в три раза.

Продажа "Метрополя" – первый шаг в приватизационной программе правительства Москвы. Позже столичные власти выставят на торги Гостиный двор и аэропорт "Внуково".

Гостиница "Метрополь" была открыта в 1905 году. В ходе Октябрьской революции ее обороняли белогвардейцы. Затем гостиницу использовали советские власти как одну из резиденций. В конце 1920–х гостинице вернули ее прежнее значение. В 1986 году началась реставрация "Метрополя", а 5 декабря 1991 года она вновь открылась для гостей.

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