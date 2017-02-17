Госсекретарю США не хватило номера в гостиницах Бонна

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон не смог заселиться в гостиницы немецкого Бонна, где накануне прошла министерская встреча "Группы двадцати" (G20), из-за отсутствия свободных номеров, сообщают "Дни.ру".

Когда Тиллерсон подтвердил свое участие во встрече, все номера в отелях города были забронированы. Организаторы мероприятия попытались найти для него свободный отель поблизости, однако все они оказались заселены.

В результате госсекретаря США поселили в санатории в 30 минутах езды от Бонна. Его иностранным коллегам пришлось проделывать этот путь для переговоров с ним.

Кроме того, Тиллерсон сторонился журналистов. К примеру, сразу после начала встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым американская сторона попросила удалиться репортеров, что вызвало недоумение российского министра.

Речь Тиллерсона по итогам встречи с Лавровым длилась менее минуты, после чего госсекретарь покинул пресс-конференцию, не ответив ни на один вопрос журналистов.

На саммите G20 в Бонне министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано собирается обсудить с Тиллерсоном вопрос антироссийских санкций. По словам Альфано, он хотел бы уточнить позицию США, поскольку появились суждения о новой американской внешней политике и "развороте назад по вопросу санкций".