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Бизнес

12 мая 2012, 11:30

В Гостином Дворе пройдет Форум гостиничного комплекса столицы

гостиницы бизнес форумы Гостиный двор

Фото: ИТАР-ТАСС

С 18 по 20 мая в Гостином Дворе пройдет деловой Форум гостиничного комплекса Москвы - 2012, сообщает портал столичного комитета по туризму и гостиничному хозяйству.

В первую очередь мероприятие рассчитано на профессионалов, однако посетить его смогут и простые москвичи, которым интересны темы отдыха и туризма или трудоустройство в этих сферах. К примеру, посетителям расскажут о современных отелях, в том числе о том, как не быть обманутыми при бронировании номера в гостинице по фотографии.

"Одной из важных тем форума станет подбор персонала в гостиницах", - заявил Леонид Николаев, заместитель руководителя ГАО "Москва". "Наши участники - крупнейшие центры подготовки персонала для гостеприимства. Каждый пришедший в зону форума в Гостином Дворе сможет из первых рук узнать, в какие колледжи и вузы можно пойти учиться, чтобы получить специальность отельера", - добавил он.

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