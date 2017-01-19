Борис Щербаков опроверг сообщения о своей экстренной госпитализации

Фото: ТАСС/Иван Журавлев

Народный артист России Борис Щербаков опроверг сообщения СМИ о своей экстренной госпитализации, сообщает ТАСС.

Актер сообщил, что проходит плановое обследование и опасений по поводу его здоровья нет никаких. По словам Щербакова, его выпишут в субботу, 21 января.

Ранее СМИ сообщали, что Борис Щербаков был доставлен в медучреждение в тяжелом состоянии, где после обследования у него диагностировали несколько серьезных заболеваний.