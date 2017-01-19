Борис Щербаков опроверг сообщения о своей экстренной госпитализации

Фото: ТАСС/Иван Журавлев
Народный артист России Борис Щербаков опроверг сообщения СМИ о своей экстренной госпитализации, сообщает ТАСС.
Актер сообщил, что проходит плановое обследование и опасений по поводу его здоровья нет никаких. По словам Щербакова, его выпишут в субботу, 21 января.
Ранее СМИ сообщали, что Борис Щербаков был доставлен в медучреждение в тяжелом состоянии, где после обследования у него диагностировали несколько серьезных заболеваний.
Борису Щербакову 67 лет. На его счету около двухсот фильмов. Среди самых известных – "Жених из Майями", "С любимыми не расставайтесь", "Старый Новый год", "Крик тишины", "Гостья из будущего", "Тихий Дон" и другие.