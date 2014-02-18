В Москве госпитализирована актриса Римма Маркова

В Москве попала в больницу народная артистка России Римма Маркова. Причиной госпитализации стало обострение хронического заболевания.

По словам директора Гильдии актеров Валерии Гущиной, которые передает телеканал "Москва 24", актриса находится в состоянии средней тяжести. Угрозы жизни нет.

Римма Маркова родилась в 1925 году. Она сыграла в нескольких десятках картин, среди которых "Родня", "Покровские ворота", "Каждый охотник желает знать…", "Гардемарины, вперед!", "Ночной дозор", "Дневной дозор", "Утомленные солнцем-2" и другие.

В 1995-1996 годах Маркова снялась в паре с актрисой Нонной Мордюковой в нескольких социальных телевизионных роликах под общим названием "Русский проект" на ОРТ.