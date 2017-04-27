Более тысячи рабочих Мосводостока вышли на круглосуточное дежурство

Почти 1,2 тысячи сотрудников Мосводостока вышли на круглосуточное дежурство из-за непогоды, передает телеканал "Москва 24".

В работе задействовано 390 бригад и 290 единиц техники. Специалисты дежурят в 198 местах возможного скопления воды. Особое внимание уделяется зонам, затопление которых может привести к остановке общественного транспорта.

По данным Гидрометцентра, в Москве 26 апреля выпало 6 миллиметров осадков, что составляет около 15 процентов от месячной нормы в апреле. В регионе наибольший показатель зафиксирован в Дмитрове – там выпало 23 миллиметра.

Синоптики предупреждают, что в ближайшие дни, 27 и 28 апреля, в Москве может выпасть половина месячной нормы осадков – это около 20 миллиметров. В последние апрельские выходные интенсивность дождей уменьшиться, они будут небольшими и кратковременными.