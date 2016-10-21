Собственников нежилых зданий обязали чистить кровлю от снега

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Столичные власти обязали владельцев нежилых зданий со скатной кровлей чистить ее от снега и наледи, сообщает mos.ru. Всего в столице насчитывается около 5 тысяч таких зданий.

Их собственники могут заключить договоры или сформировать собственные бригады. По первому пути пошли владельцы 3448 домов. Еще 1350 собственников сформировали свои собственные бригады для уборки снега и наледи.

Администрация оставшихся 227 зданий (около 4 процентов) пока не предприняла никаких действий по исполнению своих обязательств. В связи с этим Сергей Собянин напомнил, что если они и дальше будут уклоняться от своих обязанностей по уборке кровли, этим займутся городские коммунальные службы, после чего собственникам зданий выставят счет за оказанные услуги.