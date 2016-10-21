Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 октября 2016, 15:38

Город

Собственников нежилых зданий обязали чистить кровлю от снега

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Столичные власти обязали владельцев нежилых зданий со скатной кровлей чистить ее от снега и наледи, сообщает mos.ru. Всего в столице насчитывается около 5 тысяч таких зданий.

Их собственники могут заключить договоры или сформировать собственные бригады. По первому пути пошли владельцы 3448 домов. Еще 1350 собственников сформировали свои собственные бригады для уборки снега и наледи.

Администрация оставшихся 227 зданий (около 4 процентов) пока не предприняла никаких действий по исполнению своих обязательств. В связи с этим Сергей Собянин напомнил, что если они и дальше будут уклоняться от своих обязанностей по уборке кровли, этим займутся городские коммунальные службы, после чего собственникам зданий выставят счет за оказанные услуги.

городское хозяйство нежилые здания скатная кровля уборка крыш

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика