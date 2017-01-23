Строительство ТПУ "Савеловская" завершится в 2020 году

Фото: Стройкомплекс Москвы

Транспортно-пересадочный узел (ТПУ) "Савеловская" планируется возвести в 2020 году. Его строительство будет проходить в два этапа, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

На первом этапе построят подземный переход и установят остановки общественного транспорта. Эти работы должны завершиться к запуску станции Второго кольца метро "Нижняя Масловка", которая будет пересадочной со станции "Савеловская". Саму станцию планируется открыть в сентябре 2018 года.

Второй этап реализации проекта предусматривает возведение 15-этажной гостиницы на 180 номеров. Она появится рядом с вокзалом. ТПУ объединит пассажирские потоки подмосковных электричек, наземного общественного транспорта и метро.