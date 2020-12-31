Как будут работать столичные ТЦ и культурные учреждения в праздники

Впереди длинные праздничные выходные. Как будут работать столичные торговые центры, театры, музеи и выставки в эти новогодние каникулы? Подробно рассказываем в нашем материале.

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Торговля

В столице продолжают действовать ограничения, утвержденные мэром Москвы еще в ноябре. Жить в таком режиме нам придется и после новогодних праздников, распоряжение действует до 15 января 2021 года.





Сергей Собянин Прошу вас по-прежнему быть максимально осторожными и не подвергать ненужному риску свое здоровье. Тем самым мы вместе приближаем окончание пандемии.

По действующим ограничениям работа детских развлекательных центров, детских комнат в торгово-развлекательных центрах и детских уголков в заведениях общепита временно приостановлена. Такие же меры приняты и для аналогичных мест развлечения и присмотра за детьми при условии, что они расположены в зданиях.

Сами же торговые центры в новогодние праздники продолжат работу, но контроль за соблюдением безопасного расстояния и масочно-перчаточного режима будет усилен.

"Полиция, Роспотребнадзор в круглосуточном режиме проводят рейды во всех местах массового посещения граждан. Мы уже усилили контроль в отношении использования масок посетителями торговых центров, в отношении режима работы кафе, баров, ресторанов, ночных клубов. И эту работу будем продолжать все праздничные дни", – сообщил начальник Главконтроля Евгений Данчиков.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Театры, кинотеатры и концертные залы

До 15 января в этих культурных учреждениях максимальное количество зрителей не может превышать 25% от общей вместимости зала. При покупке билетов система автоматически блокирует кресла рядом с приобретенными местами. В залах при просмотре сохранится масочно-перчаточный режим.

На каникулах зрителям будет на что посмотреть. К примеру, с 1 января в кинотеатрах стартует показ российского фэнтези "Последний богатырь: Корень зла" – второй части полюбившейся зрителям франшизы. Наверняка кассу продолжит собирать и фильм-катастрофа "Огонь" с Константином Хабенским в главной роли, который вышел на экраны 24 декабря.

Традиционно не обойдется и без ледовых шоу. На январских каникулах зрители смогут посетить постановку Евгения Плющенко "Лебединое озеро" по мотивам балета Чайковского. В праздники продолжится показ и ледового мюзикла "Руслан и Людмила" от Татьяны Навки.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Музеи и выставочные комплексы

Здесь для поклонников искусства нет хороших новостей. Согласно распоряжению мэра, проведение культурных, выставочных, просветительских, досуговых, развлекательных, зрелищных и аналогичных мероприятий с участием зрителей временно приостановлено.

"При этом учреждения культуры и иные организации могут проводить выставки, вернисажи, публичные лекции, тренинги, презентации, мастер-классы, рекламные акции и другие мероприятия в режиме онлайн", – написал Собянин в своем блоге.

Мэр Москвы добавил, что ограничения не распространяются также на официальные мероприятия, которые проводятся по решению органов исполнительной власти.

Приказ о том, что федеральные музеи и музеи-заповедники, которые расположены в столице, обязаны приостановить работу до 15 января 2021 года включительно, подписала в ноябре и министр культуры РФ Ольга Любимова. Следить за онлайн-программами можно на сайтах учреждений и их официальных ресурсах в социальных сетях.

Мы настоятельно рекомендуем вам в новогодние каникулы учитывать все предпринятые меры. Поберегите здоровье свое и ваших близких. И тогда праздники пройдут так же ярко и незабываемо, как и прежде.

