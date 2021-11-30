Как устроена единственная столичная подводная лодка

Москвичи могут вживую прогуляться по настоящей дизель-электрической подводной лодке в Музее истории ВМФ России в парке "Северное Тушино". Здесь они узнают, с каким ростом брали служить на субмарины, сколько шагов моряки проходили в день и каково это спать между боевыми торпедами. Рассказываем, как устроена единственная подлодка столицы.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Советское наследие

В Москве на противоположном берегу от Северного речного вокзала у причала стоит дизель-электрическая подводная лодка Б-396 "Новосибирский комсомолец". Субмарина смоляного цвета с белой полосой ватерлинии по периметру и кружками торпедных отсеков на носу словно сошла с экрана голливудских блокбастеров о советских подлодках.



"Новосибирский комсомолец" построили в 1980 году на заводе "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде. C 1981 года субмарина проходила службу в боевом составе 4-й эскадры подводных лодок Северного флота. В военных действиях подлодка не участвовала, но совершала боевые походы в Средиземное море, в Южную и Северную Атлантику, ходила у западного побережья Африки, а также в Норвежском и Баренцевом морях. После списания в 1998 году из состава ВМФ лодке повезло. В отличие от многих других, ее не распилили на металлолом, а выкупили московские власти. С 2000 по 2001 год субмарину переоборудовали в Северодвинске по заказу правительства Москвы. 26 июля 2006 года в ней открыли музей.



Среди посетителей попадаются и кадеты военных училищ, и иностранцы. До пандемии здесь бывали группы из ОАЭ, Китая, Японии. Одному японцу так понравилась субмарина, что он на безвозмездной основе перевел для аудиогида музея текст экскурсии на японский язык. Теперь у музея есть аудиогид также на русском и испанском, а вот на английском пока нет.

Большую часть посетителей составляют школьники с родителями. Многие из них приходят в рамках городской олимпиады "Музеи. Парки. Усадьбы". Дети отвечают на вопросы по тематике музея, а школа фиксирует это в их портфолио.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

"Где здесь гирокомпас? Это надо найти в интернете", – пытается схитрить мама одного из учеников.



Но на подлодке интернет не ловит, что шокирует многих подростков. Слабая связь появляется лишь в крайних отсеках возле выходов на причал.



"Все подводные лодки состоят из двух корпусов, как термос. У "Новосибирского комсомольца" наружный корпус состоит из 1,5 сантиметра высокопрочной стали. Плюс толстый слой резины для шумоизоляции, чтобы чужим акустикам было сложнее засечь. Толщина внутреннего корпуса у Б-396 – четыре сантиметра стали", – рассказал научный сотрудник Музея истории ВМФ России Станислав Богомолов, который проводил экскурсию.



Когда субмарину оборудовали под музей, 70% оборудования изъяли для удобства посетителей. Главным изменением стали проделанные дверные проемы между отсеками субмарины. Их обустроили для того, чтобы музей могли посещать инвалиды-колясочники. В оригинале отсеки соединяются круглыми люками, как на МКС.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Тяготы службы

Аутентичный "Новосибирский комсомолец" передает ощущение тесноты и тягот службы моряков-подводников. Посреди 90-метрового корабля втиснут небольшой коридорчик, где два моряка едва могут разойтись боком.



Подлодка состоит из семи отсеков и трех палуб. Носовой отсек заполняют 24 громадные восьмиметровые торпеды. Диаметр подводного снаряда – более полуметра при весе свыше двух тонн. Каждая из торпед в состоянии потопить вражеский корабль с учетом боевого заряда в несколько сотен килограммов.



Личное пространство – роскошь для подводника. Все 78 моряков "Новосибирского комсомольца" могли одновременно находиться в автономном походе 80 дней. Некоторые торпедисты жили прямо в боевом отсеке. Между снарядами они подвешивали цепями к потолку брезентовые койки, а фактически – гамаки. Здесь им приходилось и спать, и есть.



"Сейчас торпеды пустые и без взрывчатки, так что можете трогать, если желаете. Это безопасно и не запрещается", – говорит экскурсовод. Но школьники смущены и не решаются.





Станислав Богомолов научный сотрудник Музея истории ВМФ России Работа подводника может занимать большую часть времени суток. Причем разделения на день и ночь здесь нет, время делится на вахты.

"Пока одни моряки спят, другие находятся на подвахте – выполняют неквалифицированную работу. Например, драят палубу или чистят картошку. Третья часть экипажа в это время несет вахту", – сказал Станислав Богомолов.

Каждые четыре часа экипаж меняется. Получается, что в сутки моряки-подводники спят восемь часов урывками.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

"Без компота нету флота"

Камбуз, или по-простому кухня, находится в четвертом отсеке. Питаются подводники по четыре раза в сутки. Причем что у командира, что у матроса порция одинаковая, отметил экскурсовод.

Образ жизни у моряков на подлодке малоподвижный.





Станислав Богомолов научный сотрудник Музея истории ВМФ России В среднем подводник проходит меньше километра в сутки, двигаясь по отсеку.

"Поэтому им даже полагается 50 граммов вина в сутки. Микроскопическая доза оздоравливает организм, разгоняя кровь", – сказал гид.

Из овощей и мяса кок варил супы: борщ, щи, рассольник. Вторые блюда также были максимально приближены к домашним. Еще в поход брали различные деликатесы, например колбасу, ветчину, сыры, рыбу.

Подводникам выдавали по 20 граммов шоколада в сутки. Горький полагался чаще, чем молочный. Вместо шоколада могли выдать немного меда, варенья или сгущенного молока. Еще могли дать бутерброд с красной икрой или паштетом из печени трески – для нормализации гемоглобина и восполнения витамина D.

В поход обязательно брали огромное количество фруктов, овощей и ягод, чтобы избежать авитаминоза. "Консервированные компоты пили каждый день. Даже есть поговорка – без компота нету флота", – рассказал экскурсовод.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сухой закон

На советской подводной лодке "Новосибирский комсомолец" не было опреснителя воды. Умываться, чистить зубы и мыться приходилось морской забортной соленой водой, рассказал экскурсовод.





Станислав Богомолов научный сотрудник Музея истории ВМФ России При этом мылись подводники только раз в неделю по 15 минут. Стиральных машин на субмарине и вовсе не было.

Экипаж носил одежду в течение недели, а по субботам централизованно складывал ее в мусорные мешки и выбрасывал за борт. Также поступали с постельным бельем.

"Одежда, наволочки и пододеяльники состоят из специального тонкого хлопка, который, оказавшись в морской воде, в течение нескольких часов растворяется", – подчеркнул научный сотрудник.

Жизнь подводников настолько зарегламентирована, что иногда даже сходить по нужде они не могли без разрешения. На 78 человек приходилось два гальюна в противоположных концах подводного корабля.



"В походе люки между всеми отсеками по умолчанию заперты ради герметичности корабля на случай пожара или пробоины. Открыть их можно только с разрешения вахтового офицера. Поэтому, если обычный торпедист захотел в туалет, ему каждый раз приходилось по телефону связываться с центральным постом", – сказал экскурсовод.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Традиции и досуг

Несмотря на всю суровость службы на флоте, развлечения у моряков тоже были. Раз в неделю на одной из коек в кормовом отсеке устанавливали серый кинопроектор "Украина", вывешивали простыню и крутили на ней советские комедии. Смотреть один и тот же фильм приходилось в несколько заходов, потому что весь экипаж при всем желании не мог уместиться в одном отсеке.





Станислав Богомолов научный сотрудник Музея истории ВМФ России При первом погружении на субмарине новичкам приходилось пройти посвящение, чтобы стать настоящим подводником.

"Опытные подводники скручивают плафон из-под светильника, заполняют морской соленой водой, и новичок должен выпить около 300 миллилитров. Причем желательно не отрываясь и не морщась. Только после этого моряку вручалось удостоверение моряка-подводника", – рассказывает экскурсовод.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Уши корабля

При отборе моряки-подводники должны соответствовать ряду критериев. Например, им нужны узкие плечи, чтобы быть в состоянии пролезть через торпедный аппарат. Один из главных мифов вокруг службы на субмаринах связан с ограничением по росту, отмечает научный сотрудник.



"Все 115 лет, сколько существует наш подводный флот, подводники были абсолютно разного роста. В том числе и выше двух метров. Я знаком с человеком ростом под два метра, который служил на подлодках много лет. Ему приходилось тяжелее остальных, но непреодолимой преградой это не стало", – сказал экскурсовод.



При этом длина каждой койки на субмарине – 180 сантиметров.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Важнейшим человеком на подлодке является гидроакустик. Учитывая, что на субмарине нет иллюминаторов, он становится ушами корабля. C помощью специальных эхолотов акустик узнает, нет ли поблизости подводных скал или других кораблей.

"Для этой работы нужны люди с идеальным cлухом. По шуму двигателя и винтов корабля гидроакустик обязан распознать даже тип корабля: эсминец, авианосец или подводная лодка", – пояснил гид.

В советское время комиссии из военкоматов специально набирали новобранцев на должность гидроакустика из музыкальных консерваторий.

"По звону упавшей монеты некоторые акустики распознают ее номинал: два рубля упало или пять", – сказал экскурсовод.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

"Новосибирский комсомолец" погружался на глубины до 300 метров. Сейчас он неподвижно стоит у берега на бетонном постаменте, вкопанном в дно Химкинского водохранилища. Корабль выполнил свои боевые задачи под водой и теперь несет просветительскую вахту.

