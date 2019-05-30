Каким будет фестиваль Московского урбанистического форума – 2019

Главной темой Московского урбанистического форума, который пройдет в этом году в парке "Зарядье", станут качество жизни и проекты, меняющие города. Во время деловой программы урбанисты сфокусируют внимание посетителей на темах жилья, транспорта и здоровья в городе. В рамках масштабного городского события также проведут развлекательную и образовательную программы во время фестиваля. Директор MoscowUrban FEST Арина Дробина рассказала в интервью Москве 24 о показе спектаклей, созданных горожанами, медитативном гудении и о видении города глазами собаки.

Фото: Арина Дробина

В преддверии Московского урбанистического форума (МУФ) и фестиваля на площадке инновационного центра "Сколково" прошла конференция предпринимателей Startup Village. Прямо на входе организаторы МУФ установили собственную сцену и фактически открыли программу форума за два месяца до официального старта.

Арина, почему вы решили дать старт форуму в этом году в "Сколково"?

Мы уже давно партнеры со "Сколково" и со Startup Village, где мы проводили ряд своих мероприятий. В этом году мы сделали свою отдельную большую сцену в преддверии наших больших мероприятий Московского урбанистического форума и фестиваля, которые пройдут с 4 по 7 июля в парке и концертном зале "Зарядье". Здесь мы можем поделиться своими наработками и привлечь молодую аудиторию стартаперов. Ошибочно думать, что урбанистика интересна только архитекторам, урбанистика – это обо всем, в том числе о технологиях и об инновациях, о новых проектах. В этом году тема форума – "Качество жизни. Проекты, меняющие города", и нам кажется, она коррелирует с концепцией Startup Village.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Лейтмотив MoscowUrban FEST в этом году – "Город. Внимание. Умвельт". Первые два слова понятны, а что вкладывается в "умвельт"?

"Умвельт" – это немецкое слово, обозначающее "окружающий мир", которое включает в себя не только то, что окружает человека, но также все, что он видит через свою призму. Впервые понятие было введено немецким биологом Якобом Икскюлем, который исследовал "умвельт" насекомых: тараканов, бабочек, гусениц.

Вообще у каждого человека есть свой неповторимый "умвельт", свой взгляд на окружающий мир, мировоззрение, основанное на собственном опыте, семейных традициях, на воспитании, на образовании. Так как мы все живем в Москве, то у нас миллионное пересечение "умвельтов".

Наша задача в этом году – чтобы каждый посетитель вышел за пределы своего "умвельта" посредством наших мероприятий, расширил границы своего восприятия, взял что-то для себя новое, попробовал понять другого человека и, может быть, сформировал иную позицию о происходящем в городе.



Например, на площадке Startup Village у нас проходил соцопрос, в котором все желающие отвечали на вопрос: "Если бы на один день вы могли посмотреть на город иначе, кем или чем вы бы стали?" Было много интересных ответов, кто-то хотел бы стать мэром Москвы, кто-то хотел превратиться в какой-нибудь датчик. Были также ответы звездных спикеров фестиваля. Один из них, например, даже хотел стать бездомным, чтобы иначе посмотреть на город.

В рамках нашего фестиваля как раз будут прогулки с разным "умвельтом", в том числе две прогулки, которые мы делаем с бывшими бездомными. Мы пройдем улицами и увидим другую картину привычной Москвы, с людьми, которые жили на улице. Это абсолютно новый взгляд.



Будут у нас прогулки с граффитчиками. Ведь граффити – это не только картины, но это также язык, благодаря которому город можно прочесть. Мы пройдем с ребятами, которые организовали свою граффити-мастерскую, они хорошо знают этот вид искусства и покажут город с этой точки зрения.

А прогулки с тараканами тоже будут?

Нет, у нас будут прогулки с профессиональным кинологом по центру Москвы, и участники экскурсии смогут посмотреть на мир глазами собаки. Это абсолютно новый подход, нам самим очень интересно.

Также в программе фестиваля анонсирован "Театр москвичей". Что предполагает этот проект?



Проект "Театр москвичей" был давней задумкой, в прошлом году мы ее не реализовали, просто не успели. Это открытый проект, где сценаристом, драматургом, режиссером и актером может стать любой желающий.



Всего будет написано и показано семь пьес. Сейчас у нас закончился набор в драматургическую лабораторию. Там занимаются 12 людей, среди которых есть физик, учитель математики, фотограф, даже банковский аналитик и домохозяйка – то есть люди разных профессий. Вместе с драматургом Виталием Казачковым и режиссером Тимуром Шарафутдиновым они воплощают свои задумки. Конечно же, нужны профессионалы, которые правильно сориентируют участников, потому что на первых репетициях люди очень стеснялись, сейчас же они настолько себя раскрыли, что удивляешься.

Люди, попавшие в драматургическую лабораторию, написали краткие истории о своей жизни, связанные с городом, их немного переработали и превратили в пьесы на основе реальных событий. Как раз на прошлой неделе стартовал набор в актерскую лабораторию, и пришло уже очень много заявок от совершенно разных людей – программистов, журналистов, ведущих, студентов очень много, которые хотят себя попробовать в актерском мастерстве. До 6 июня мы собираем актерскую команду, 12 июня будут оглашены результаты, после этого будут проходить репетиции, а 6 июля на одной из площадок "Зарядья" будет поставлено семь пьес. Я думаю, что этот проект мы продолжим и в будущем, это будет нашей фишкой.

А будут ли в этом году концерты под открытым небом?



Фото: ТАСС/Максим Змеев

Да, концерты будут проходить по вечерам на открытой сцене Большого амфитеатра "Зарядье" с отличным видом на Кремль. Первый концерт проведет голландский электронщик Дэниэл Брандт, который основал свою группу. Это что-то потрясающее, он играет экспериментальную музыку, которая сочетает классику, неоклассику, техно, электронику и игру на живых инструментах. Во второй день будет выступать Melt Yourself Down – очень известная британская группа. Это тоже неоклассика и электроника, но чуть больше африканских мотивов. Мы хотим встряхнуть людей и дать им возможность потанцевать.

Еще у нас пройдут урбанистические кинопоказы. В этом году мы подготовили просто фильм-бомбу про города-копии в Китае. В поднебесной есть идентично созданные мировые достопримечательности со всего мира – частички Венеции, Рима, Лондона, Парижа и других городов. И вот про эти копии достопримечательностей был снят фильм. Например, зрители увидят, как можно заниматься садоводством на фоне Эйфелевой башни. Фильм интересный, кадры потрясающие, причем это будет премьера.

Второй фильм – о сакральной архитектуре, о том, как архитектура влияет на человека, как она может его угнетать или возвышать и что нужно сделать, чтобы архитектура побуждала человека к хорошим поступкам и действиям.

В прошлом году всем особенно запомнились занятия йогой на парящем мосту. Что вы подготовили в этот раз для приверженцев здорового образа жизни?



Фото: ТАСС/Сергей Шахиджанян

Вообще, здоровье в городе – очень важная тема фестиваля. Да, в этом году также будет йога на парящем мосту, а после занятий мы проведем медитативное гудение в помещении Купола "Зарядья", там оказалась очень хорошая акустика. Гудение помогает снимать напряжение. Также у нас пройдет психотерапевтический сеанс по теме "стресс в городе", на котором можно будет задать вопросы немецкому доктору Мазде Адле – он изучает болезни и стрессы, связанные с жизнью в городе. Потом в концертном зале пройдет антистрессовое хоровое пение, врач объяснит, для чего это нужно делать и почему это полезно.

А для маленьких посетителей что готовите?

Для детей будет работать большая программа, в том числе лаборатории "Представь себя актером", площадка "Поизучай себя" с микроскопами. Также будет возможность сделать что-то своими руками, пораскрашивать и так далее.

Чего еще ждать посетителям фестиваля?



Фото: ТАСС/Виктория Виатрис

Также на фестиваль приедет популярный южнокорейский художник Чой Джонг Хва, который собирает инсталляции из подручных материалов. Он приедет к нам с лекцией и, возможно, проведет живой воркшоп: вместе с участниками фестиваля пройдет по парку, чтобы собрать инсталляцию.

В этом году мы также проведем сенсорный воркшоп: прикрепим в парке к скамейкам, к газонам, к асфальту специальные датчики, и люди, гуляющие по парку, смогут буквально услышать скамейку, звук травы, указатель – и составить свою симфонию.



Кроме того, мы выпустили переведенные книги Рейнира де Граафа "Четыре стены и крыша" и бестселлер на международном рынке "Стресс в большом городе" Мазды Адли. Будет автограф-сессия с авторами книг. Также у нас будет ограниченная коллекция поясных экосумок, которые сделаны из бывших велосипедных шин, а ремешок – из автомобильных ремней безопасности.

Уже второй год подряд форум и фестиваль пройдут в парке "Зарядье". Почему снова выбрали эту площадку и сколько посетителей ожидаете в этом году?

Такое большое и крупное мероприятие, которое собирает большое количество контента и людей: представителей власти, бизнеса, сообществ – оно так или иначе звучит и продвигает площадку.

Мы своими мероприятиями показываем, сколько различных интересных форматов можно проводить в "Зарядье". Какая следующая площадка будет выбрана, не знаю, может быть, метро.



В прошлом году у нас было порядка 200 тысяч посетителей, я думаю, что в этом будет больше. Нас теперь знают, и я уверена, что много людей, которые были в прошлом году, в соцсетях посоветуют своим друзьям и знакомым сходить в этот раз.