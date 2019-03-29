Городская программа "Мой район": о выполненных проектах и наказах москвичей

Пока вы думаете, как улучшить жизнь своего района, тысячи активных москвичей уже предложили свои идеи мэру Москвы. Триста наказов на сегодняшний день успешно реализованы в рамках программы "Мой район". Рассказываем подробнее о самой программе, выполненных проектах и о том, как можно повлиять на жизнь города.

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

О программе

Программа "Мой район" появилась в 2018 году в ходе избирательной кампании по выборам мэра. Ее инициаторами стали активные москвичи, которые направляли главе города свои наказы по улучшению конкретных районов. Жители просили решить сотни различных вопросов местной жизни, среди которых были создание нового парка, изменение маршрута, улучшение работы поликлиники и многие другие. Власти проанализировали все обращения, в результате чего и получился первый вариант программы "Мой район".

Сегодня, чтобы программа развивалась, необходимо оценить, как ее успехи влияют на жизнь в рамках отдельных кварталов. По словам Сергея Собянина, важно, чтобы пространство было удобным не для среднестатистического горожанина, а для жизни конкретных людей, проживающих в конкретных районах.

В этом месяце программа "Мой район" запускается на полную мощность, формируются ее отдельные направления, включая интерактивные элементы, а также создаются платформы информирования жителей и каналов обратной связи. Благодаря этому москвичи получат еще больше возможностей влиять на жизнь своего района. По словам мэра, новые проекты готовятся для всех районов города.

Как это работает

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Внести предложения по улучшению жизни своего района может любой москвич. Для этого необходимо зайти на сайт мэра города в раздел "Мой район" и написать свой наказ. Также горожане могут видеть заявки, оставленные другими людьми из их района. Эти заявки вы можете поддержать своим голосом (для этого достаточно авторизации через соцсети). Например, проголосовать за строительство новой линии метро или детской площадки, поддержать благоустройство лесопарковых зон или организацию пунктов для раздельного сбора мусора.

Все наказы разделены на категории, и можно посмотреть, что жители города предлагают изменить в вопросах экологии, транспорта, здоровья, жилья, экономики и по другой тематике. Например, вы живете в Восточном Дегунине: заходите на сайт, выбираете округ САО, затем Дегунино, и видите, что одна из жительниц предлагает увеличить площадь спортивного комплекса и бассейна, а другая – построить детскую площадку. Хотите поддержать предложение – оставляйте свой голос "за".

Фото: скриншот с сайта www.sobyanin.ru

Столичные власти планируют комплексно развивать каждый район, что в итоге отразится на качестве предоставляемых услуг в сфере образования и здравоохранения. Благодаря программе "Мой район" в разных частях Москвы уже появились новые пространства для отдыха, занятий спортом и культурного досуга.

Теперь москвичам не обязательно будет выезжать в центр по праздникам, ведь все необходимое появится в их родном районе. Счастливые горожане уже радуются первым результатам программы. Например, дирижер Евгений Грядунов живет в Митине более 10 лет и очень рад, что в последнее время можно провести культурный досуг с детьми недалеко от дома. Так, на Масленицу в Митине была возведена фестивальная площадка с каруселью, концертами и мастер-классами. Вторую площадку организовали в ландшафтном парке, где, помимо прогулки на свежем воздухе, можно было посмотреть на импровизированные рыцарские бои.

"Мой район": Митино

А вот многодетная мама Диляра Бобыр из Косина-Ухтомского района радуется комфортной инфраструктуре рядом с домом. "Здесь есть все для того, чтобы организовать досуг детей", – говорит Диляра. В каждом дворе есть игровые площадки, как для совсем маленьких, так и для ребятишек повзрослее. Ее дети посещают бесплатный бассейн, причем об их передвижении беспокоиться не надо – из бассейна в школу всех развозит специальный автобус. Скоро на территории района должны открыть новый, 50-метровый бассейн.





Программа станет долгосрочной

Сергей Собянин отметил, что программа "Мой район" станет долгосрочной и проекты реализуются для всех 146 муниципальных образований города, включая 125 районов и 21 поселение ТиНАО. На сегодняшний день было решено уже около 300 проблем, заявленных жителями города. Например, в Ярославском районе на базе филиала № 2 поликлиники № 218 открыто отделение травматологии. В Марьине на пересечении улиц Перерва и Люблинская отменено строительство многоуровневого паркинга с торговыми площадями. А в Южном Чертанове по просьбе москвичей перенесли конечную остановку автобуса, следующего в миграционный центр. Теперь она находится у станции метро "Лесопарковая".

Большое количество других заявок сейчас находится в стадии выполнения. В ближайшее время на портале mos.ru появится раздел с подробным описанием программы, где будет отображаться информация о том, что и в каком районе запланировано сделать. Также на портале можно будет оставить предложения в программу "Мой район" (как и на личном сайте мэра).

На своем сайте Собянин также сообщил, что идеология развития города не в целом, а комплексно по каждому району – это идеология развития всей Москвы.