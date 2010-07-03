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28 сентября, 13:01

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Эксперты рассказали, куда обращаться, если в квартире не включили отопление

Куда обращаться, если в квартире холодные батареи
город

В жилых домах Москвы начали включать отопление. Решение подать тепло досрочно было принято в связи с домашним режимом для пожилых горожан и граждан с хроническими заболеваниями из-за риска коронавируса. Рассказываем, куда обращаться, если в вашей квартире не включили отопление.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Тепло поступит во все дома в течение 5 суток

"По указанию мэра Москвы сегодня в 08:00 стартовали работы по включению отопления в жилом фонде, в общей сложности отопление включат в 34 тысячах домов", – сообщил заместитель мэра Петр Бирюков. Технологический срок работ составляет 5 суток, но есть вероятность, что подключение пройдет быстрее.

В настоящее время тепло уже подается почти в 2 тысячи учреждений, а в ближайшее время отопление заработает во всех объектах соцсферы. Параллельно будет идти подключение домов и офисных зданий, последними тепло получат предприятия торговли и промышленности.
Петр Бирюков
заместитель мэра Москвы

Ранее Сергей Собянин сообщил, что москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями не рекомендуется без особой необходимости выходить из дома. Из-за увеличения новых случаев заболевания коронавирусом им советуют оставаться в своих квартирах. Также мэр попросил руководителей предприятий и организаций перевести как можно больше сотрудников в дистанционный режим.

Куда обращаться, если дома холодно

Чтобы подать отопление во все дома мегаполиса, необходимо до 5 дней. Процесс должен проходить плавно, чтобы соблюсти все гидравлические параметры (давление) в распределительных сетях. В ином случае в системе отопления могут произойти аварии и сбои.

Запуск теплоносителя по трубам и нагрев его до определенной температуры требует времени и соблюдения определенного порядка. Одномоментно включить и выключить всю систему отопления, конечно, невозможно – это приведет к аварийным ситуациям.
Андрей Костянов
заместитель исполнительного директора "ЖКХ Контроль"

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Однако бывают ситуации, когда во всем доме батареи уже горячие, а в вашей квартире – нет. Иногда причиной может стать перекрытие стояка соседями сверху или снизу, а также воздушные пробки в стояке, из-за которых тепло не идет. Тогда необходимо обратиться в управляющую организацию, которая исправит ситуацию.

В случаях проблем с отоплением можно также обращаться по телефонам служб:

8-800-100-23-29 – горячая линия по вопросам отключения отопления;
+7 (495) 539-59-59 – круглосуточная горячая линия МОЭК для потребителей.

Или оставить заявку через мобильное приложение "Госуслуги Москвы".

Нормативная температура в жилых домах должна составлять не ниже +18 градусов (+20 градусов – для угловых комнат). В офисе в отопительный сезон – 21–23 градуса. Если после включения отопления в помещении она оказалась ниже или выше нормативной, можете обращаться в управляющую компанию, в Мосжилинспекцию через электронную приемную на сайте mos.ru или по электронной почте mgi@mos.ru. Также можно позвонить на круглосуточную горячую линию МОЭК.

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Лоскутникова Наталья

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