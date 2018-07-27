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27 июля, 15:19

Разворотный тоннель и пешеходный переход появились на Калужском шоссе

город дороги строительство

Фото: Портал Москва 24/Игорь Иванко

Разворотный тоннель и новый надземный пешеходный переход построили на Калужском шоссе около поселка Газопровод. Длина тоннеля составила 662 метра. По нему можно выполнить разворот в сторону Москвы, а новый переход обеспечит пешеходам безопасное пересечение Калужского шоссе.

Ввод этих сооружений позволит значительно улучшить транспортное обслуживание жителей прилегающих районов (поселков Газопровод и Коммунарка, деревни Мамыри и других), а также увеличит пропускную способность существующих боковых проездов Калужского шоссе на 20–25%.

Калужское шоссе на участке от МКАД до ЦКАД (20–49 километры) является основной магистралью в ТиНАО. До реконструкции там было всего две полосы в каждом направлении. Во время реконструкции трассу расширяют до 4–5 полос. Также будут построены обходы населенных пунктов. Это улучшит улучшить экологическую обстановку и условия проживания местных жителей. В результате шоссе будет соответствовать параметрам магистральной улицы общегородского значения первого класса.

Первый этап реконструкции шоссе закончился в мае 2017 года. В это время был реконструирован участок Калужского шоссе длиной 8,2 километра от существующего путепровода в районе ТЦ "Икея" до границ деревни Сосенки. Всего было построено 26 километров новых дорог, три моста через реку Сосенку, четыре эстакады, четыре тоннеля и семь пешеходных переходов.

В декабре было построено 11,6 километров дороги, включая: путепровод в районе поворота с Калужского шоссе на деревни Милорадово, разворотный путепровод в районе реки Десны – для разворота в сторону МКАД при движении в область, путепровод в районе микрорайона Новые Ватутинки, мост через реку Десн, основной ход Калужского шоссе (по три–четыре полосы движения в каждом направлении, 6,7 километра), боковые проезды, разворотный съезд у реки Десны.

Сейчас продолжаются работы в рамках второго этапа реконструкции трассы. На втором этапе построят или реконструируют 26,4 километра дорог.

До конца 2018 года планируется полностью завершить оставшиеся объекты второго этапа: путепровод (№ 4) около поселка Ватутинки (29 метров); путепровод (№ 5) – в районе СНТ "Ветеран-2" на пересечении Калужского шоссе с автодорогой деревни Пыхчево-ЖК "Сосны"; мост через реку Пахру; пешеходные переходы (восемь надземных и три подземных), а также инженерные коммуникации (262 километров).

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