Почему москвичи хотят остановить перенос самой старой АЗС на Кремлевскую набережную

В самом центре Москвы жители Кремлевской набережной вот уже несколько лет ссорятся с представителями Пушкинского музея. Причина раздора – самая старая работающая бензоколонка столицы – "Кремлевская" АЗС. Музейщики решили перенести этот памятник архитектуры 30-х годов XX века с Волхонки на Кремлевскую набережную. Однако местные жители жалуются на то, что всего в нескольких метрах от нового пристанища бензоколонки находятся жилые дома. Их обитателям не понравилась идея жить рядом с заправкой. Разбираемся, почему бензоколонку решили переместить именно на набережную.

Историческая бензоколонка

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

АЗС должна была стать частью огромного комплекса Дворца Советов, который в 30-е годы прошлого столетия хотели возвести на месте взорванного храма Христа Спасителя. Но этому проекту не суждено было реализоваться. Заправка осталась единственным напоминанием о грандиозных планах на Волхонке. Примечательно, что услугами бензоколонки пользуются только машины сотрудников Федеральной службы охраны. Обычные москвичи заправиться здесь не могут. После распада СССР АЗС, как памятник архитектуры, оказалась в ведении Пушкинского музея изобразительных искусств, который находится неподалеку. Сам музей заправку решил переместить.

О переносе памятника архитектуры 30-х годов говорят уже не первый год. Однако долгое время от проекта отказывались. Наконец, в ноябре 2018 года на сайте госзакупок появилось объявление о том, что по заказу министерства культуры в лице Пушкинского музея на Кремлевской набережной появится "Техническая зона спецтранспорта ФСО России". Причем на выполнение заказа пойдут почти 17 миллионов рублей бюджетных денег.

Что будет на месте "Кремлевской" АЗС?

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Согласно информации, опубликованной на сайте правительства Российской Федерации, появление АЗС для ФСО на Кремлевской набережной планировалось еще в 2013 году. Причем власти были намерены построить на этом месте совершенно новую бензоколонку.

В 2017 году в документ внесли правки. В рамках реконструкции ГМИИ имени Пушкина Кремлевскую, историческую бензоколонку решили "комплексно" реконструировать, отреставрировать и "приспособить ансамбль АЗС 1930-х годов под информационный павильон", то есть сделать ее недействующей. А на той же Кремлевской набережной хотели построить новую заправку взамен исторической.

В конце 2017 года стало известно, что новую АЗС все же строить не будут, просто перенесут на Кремлевскую набережную заправку-памятник архитектуры. "В Москомархитектуре произошло утверждение градостроительного регламента. До 20 декабря нам выдадут свидетельство, по которому будут утверждены планировочные решения и внешний облик. В следующем году мы начнем демонтаж и перенос заправки на Кремлевскую набережную", – сказал тогда журналистам заместитель директора Пушкинского музея Игорь Погребинский.

А сама директор ГМИИ имени Пушкина Марина Лошак пояснила, что на территории, где сейчас находится заправка, будут построены стеклянный концертный зал и информационный центр Музейного квартала. "Этот зал будет трансформироваться, превращаясь (в зависимости от ситуации) в выставочное пространство или в лекционную площадку", – отметила она.

Местные жители беспокоятся

Старейшую в Москве Кремлевскую автозаправку могут перенести с Волхонки во двор жилого дома

Место, куда перенесут заправку, находится в нескольких метрах от зданий, относящихся к еще одному памятнику архитектурного наследия – усадьбе Зотова-Алябьева начала XVIII века, по адресу: Кремлевская набережная, 1/9. Главный дом усадьбы на сегодняшний день пустует, как и двухэтажный флигель. Однако во втором флигеле, четырехэтажном, живут люди.

Тем не менее все дома усадьбы с историей. Сначала здания принадлежали сержанту Преображенского полка Зотову, а в 1805 году их приобрел сенатор Алябьев. На протяжении последующих десятилетий усадьба неоднократно меняла хозяев и достраивалась. В 1910-х годах в главном доме разместилось коммерческое училище, один из флигелей сдавался в наем театральным труппам, а в другом разместился синематограф. В 1913–1917 годах здесь жил писатель и поэт Борис Пастернак, а в 1923 году родился поэт и переводчик Межиров.

Местные жители переживают, что теперь здания усадьбы могут спрятать за служебной АЗС. Жильцы одного из флигелей отмечают: заправка расположится всего в нескольких метрах от окон и подъездов. "Будем по утрам просыпаться, нюхать бензин и гадать, не рванет ли все это", – сетует одна из жительниц дома на ролике, распространившемся в интернете.

По словам жильцов, непонятно, почему в 2017 году у них отняли "исконную" придомовую территорию. Вместе с тем в интернете есть документ 2016 года за подписью министра культуры Владимира Мединского, который устанавливает, какие постройки усадьбы относятся к объектам культурного наследия, а также указывает их границы. Согласно ему, территория, которую сегодня отвели для строительства заправки, к придомовой не относится.

Люди из окрестных домов поясняют, что раньше на этом пятачке находилось здание синематографа. Но после уточнения границ усадьбы стену с аркой – все, что осталось от синематографа, – снесли. А вскоре были срублены вековые деревья, росшие рядом. Сейчас на их месте высажены молодые саженцы, но их, вероятно, уберут для возведения АЗС. Наконец, в 20-х числах марта на Кремлевскую набережную прибыла техника, чтобы бурить скважины под цистерны с бензином. Под натиском местных жителей машины уехали, но люди боятся, что они вернутся, чтобы закончить начатое.

Жильцы окрестных домов уверены, что в случае, если заправку построят, будут нарушены сразу несколько законов. Во-первых, из-за близости АЗС к жилым домам, по их мнению, будут нарушены противопожарные и санитарные нормы. Люди также посчитали, что Кремлевская бензоколонка разместится всего в 40–50 метрах от Москвы-реки вместо 400 метров, положенных по Водному кодексу РФ.

Корреспондент Москвы 24 заглянул в Водный кодекс РФ, имеющийся в Сети в открытом доступе. В статье 65 говорится, что для рек, протяженностью более пятидесяти километров (а протяженность Москвы-реки более 400 километров), полагается отводить 200 метров водоохранной зоны. Это призвано препятствовать загрязнению водоема. Правда, в той же статье оговорено, что для судоходных рек возможны исключения. Так, автозаправки строить можно, но "при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды".

Сложная задача

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Москва 24 направила запрос в министерство культуры и Пушкинский музей с просьбой прояснить ситуацию, однако на момент публикации комментарии получить не удалось. Вместе с тем заслуженный архитектор РФ Сергей Ткаченко рассказал Москве 24, что несколько лет назад также работал над планом переноса кремлевской АЗС. Он пояснил, что любая река России подпадает под Водный кодекс. "Я занимался этим проектом, определял место переноса. Прошло несколько лет, теперь к этому проекту вернулись. Отступать от воды надо тогда, когда нет набережных. А здесь работают совершенно другие нормативы", – подчеркнул Ткаченко.

По его словам, от заправок до жилых домов расстояния не слишком большие, но это нормально. "Когда мы (команда архитекторов. – М24) это делали до 2010 года, мы соблюдали все нормативы", – добавил архитектор.



Сергей Ткаченко заслуженный архитектор РФ У нас была задача именно перенести. Я считаю, что уничтожать заправку нельзя. А речь шла о том, что либо ее разрушат, либо мы найдем место.

Он отметил, что перед командой архитекторов стояла одна сложность при поиске места. Так как бензоколонка служебная, есть временные рамки, в которые должна уложиться машина, чтобы добраться от заправки от Кремля и наоборот. "Поэтому перенести за третье кольцо ее было нельзя. Это технологические требования", – заключил Ткаченко.