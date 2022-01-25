Как устроен крупнейший блошиный рынок в Москве

65-я выставка-ярмарка "Блошиный рынок" прошла в Москве на Тишинке с 19 по 23 января. Ярмарки проходят несколько раз в год, ближайшая ожидается в марте. Блошиный рынок на Тишинке считается одним из крупнейших в Москве. Здесь можно найти самые разнообразные предметы: от раритетных рок-пластинок до старинных икон, от винтажных сумочек канувших в небытие модных европейских брендов до пионерского горна и бюста Ильича, а также утварь, живопись, одежду, фарфор и многое другое. Москва 24 посетила ярмарку и узнала, можно ли на блошином рынке за бесценок купить бесценную вещь.

Охота на антиквариат

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"Поход на блошиный рынок можно сравнить с охотой: никогда не знаешь, что тебе подвернется", – говорит генеральный директор ярмарки Александр Смирнов.





Александр Смирнов генеральный директор выставки-ярмарки "Блошиный рынок" Чашки для усатых с небольшой фарфоровой накладкой и отверстием для рта, чтобы у человека не намокали усы. Cниффер – маленький колпачок, который тушит свечку. Откровенно говоря, 20 процентам выставленных вещей трудно найти объяснение, для чего они предназначались.

На ярмарке 200 участников продают товары, собранные в разных странах мира: Бельгии, Германии, Великобритании, Голландии и других. Одна из палаток увешана персидскими цветастыми коврами и восточной посудой с бирюзовым узором.

"Ковер – это не предмет обихода, это произведение искусства", – говорит хозяин лавки Хамид. Он приехал в Москву из Ирана шесть лет назад и учится на 5-м курсе ВГИКа на режиссера игрового кино. В своем родном городе Исфахан он участвовал в семейном бизнесе по продаже ковровых изделий.

Одной из самых ценных вещей в лавке Хамида оказался персидский вековой ковер из бараньей шерсти с узорами гроздьев винограда. В 20-х годах прошлого столетия его соткала бабушка Хамида. Продавец оценил семейную реликвию в 75 тысяч рублей. В будущем молодой иранец хотел бы совмещать работу режиссера и семейное дело.

Средний чек

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Средний чек на блошином рынке составляет от 20 до 50 тысяч рублей, говорит Александр Смирнов. Хотя можно и приобрести советский значок за 100 рублей или серебряный чайный набор конца XIX века за 1,5 миллиона рублей – его кстати, так и не купили. Одна из главных фишек похода на ярмарку – возможность торговаться. Если же покупатель разбирается в антиквариате, иногда на блошиных рынках он может заполучить старинную вещь на порядок дешевле.





Наталья посетительница ярмарки Недавно я купила Кузнецовскую масленку за три тысячи рублей. Тут она стоит уже 25 тысяч. Зачастую выставляют завышенные цены в расчете на людей, которые не ориентируется в антиквариате.

По выставке можно ходить часами. Покупатель Михаил целенаправленно пришел за фарфоровым кувшинчиком Тоби. Это традиционные английские фигурные кувшины, выполненные в виде популярных персонажей как исторических, так и вымышленных. По его словам, это скорее винтажная вещь, чем антиквариат, потому что выпущено было немало изделий. В среднем они стоят от полутора до пяти тысяч рублей. Фигурку Тоби он уже нашел, но покупать ее сразу не стал. "Бывает, что цена одно и того же предмета у продавцов отличается в два раза. Нужно запомнить место и сравнить. Я похожу посмотрю еще", – говорит Михаил.

Знаменитые коллекционеры

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За пять дней работы Блошиного рынка на Тишинке туда пришли от 4 до 5 тысяч человек. Заядлыми посетителями выставки оказываются знаменитости. За день до нашего репортажа ярмарку посетил юморист Евгений Петросян. Артист собирает фарфор, особенно любит фигурки клоунов.





Рузанна антиквар У него огромная коллекция фарфора, ему что ни покажи, у него все есть. И он покупает, и покупает постоянно. Человек хорошо разбирается в антиквариате.

В прошлом году на выставке был замечен музыкант Андрей Макаревич, который разбирается в старинных изделиях из стекла. "Он у нас купил французский графинчик с оловянной крышкой рубежа XIX–XX веков", – продолжает Рузанна.

В разные периоды на выставке были замечены стилист Сергей Зверев (фарфор и картины), художник Александр Шилов (живопись) и продюсер Яна Рудковская. "Лет пять назад она обустраивала свой загородный дом и сделала на нашем "Блошином рынке" много покупок", – вспоминает Александр Смирнов.

Инвестиции и подарок

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Некоторые рассматривают антиквариат в качестве инвестиций. Антиквариат и винтаж не производят, с каждым годом их становится меньше, поэтому инвесторы рассчитывают, что предметы вырастут в цене. В последнее время люди чаще стали выбирать цивильные блошиные рынки в качестве мест для покупки подарка.

"Самый распространенный вопрос, что подарить человеку, у которого все есть? – говорит Александр Смирнов.





Александр Смирнов генеральный директор выставки-ярмарки "Блошиный рынок" На Новый год я подарил своему знакомому проигрыватель для пластинок и коллекционную виниловую пластинку Фрэнка Синатры из лимитированной серии, выпущенной в количестве 500 экземпляров. Ему было приятно.

Человеку не в теме сложно понять, какие предметы представляют ценность, а какие откровенная безделица. В одной из палаток мне бросаются в глаза дореволюционные награды. Однако продавец объясняет, что это довольно распространенные знаки отличия. А по настоящему ценными артефактами оказываются фарфоровые статуэтки Мейсона в образе девушек. С виду напоминают обычные керамические игрушки. Их средняя стоимость от 90 до 100 тысяч рублей за штуку.

"У этих фигурок есть клейма производителя, по которым можно определить период создания. Они описаны в каталогах, это помогает определить подлинно ценную вещь", – объясняет антиквар Рузанна.

Русский стиль

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Московский коллекционер Евгений Раевский продает предметы старого русского быта.





Евгений Раевский московский коллекционер Собираю предметы Абрамцевского стиля. На ярмарке у меня представлены художественно оформленные изделия из дерева – аптечки, полки для кухонь и прихожих, различные поделки.

"Их создали в учебной столярной мастерской, которую основала Елена Поленова, сестра знаменитого художника Василия Поленова. Мастерскую открыли в усадьбе предпринимателя и мецената Саввы Мамонтова Абрамцево, отсюда и появилось название стиля", – говорит коллекционер.

Самый интересный из экспонатов Евгения Раевского на выставке – это Билибинская полка. На ней изображен этюд знаменитого иллюстратора русских сказок и былин Ивана Билибина (1876–1942). Ее стоимость коллекционер оценил в 40 тысяч рублей.

На вопрос, почему же людей так привлекают блошиные рынки, ответил посетитель Михаил: "Старинные и винтажные вещи – это же искусство и творчество, а как их можно не любить".

В 2022 году выставка-ярмарка "Блошиный рынок" пройдет в Москве в ТВК "Тишинка" с 24 по 27 марта, с 19 по 22 мая, с 22 по 25 сентября, c 27 по 30 октября и с 15 по 18 декабря.

