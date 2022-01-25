Как устроен крупнейший блошиный рынок в Москве

65-я выставка-ярмарка "Блошиный рынок" прошла в Москве на Тишинке с 19 по 23 января. Ярмарки проходят несколько раз в год, ближайшая ожидается в марте. Блошиный рынок на Тишинке считается одним из крупнейших в Москве. Здесь можно найти самые разнообразные предметы: от раритетных рок-пластинок до старинных икон, от винтажных сумочек канувших в небытие модных европейских брендов до пионерского горна и бюста Ильича, а также утварь, живопись, одежду, фарфор и многое другое. Москва 24 посетила ярмарку и узнала, можно ли на блошином рынке за бесценок купить бесценную вещь.
Охота на антиквариат
"Поход на блошиный рынок можно сравнить с охотой: никогда не знаешь, что тебе подвернется", – говорит генеральный директор ярмарки Александр Смирнов.
На ярмарке 200 участников продают товары, собранные в разных странах мира: Бельгии, Германии, Великобритании, Голландии и других. Одна из палаток увешана персидскими цветастыми коврами и восточной посудой с бирюзовым узором.
"Ковер – это не предмет обихода, это произведение искусства", – говорит хозяин лавки Хамид. Он приехал в Москву из Ирана шесть лет назад и учится на 5-м курсе ВГИКа на режиссера игрового кино. В своем родном городе Исфахан он участвовал в семейном бизнесе по продаже ковровых изделий.
Одной из самых ценных вещей в лавке Хамида оказался персидский вековой ковер из бараньей шерсти с узорами гроздьев винограда. В 20-х годах прошлого столетия его соткала бабушка Хамида. Продавец оценил семейную реликвию в 75 тысяч рублей. В будущем молодой иранец хотел бы совмещать работу режиссера и семейное дело.
Средний чек
Средний чек на блошином рынке составляет от 20 до 50 тысяч рублей, говорит Александр Смирнов. Хотя можно и приобрести советский значок за 100 рублей или серебряный чайный набор конца XIX века за 1,5 миллиона рублей – его кстати, так и не купили. Одна из главных фишек похода на ярмарку – возможность торговаться. Если же покупатель разбирается в антиквариате, иногда на блошиных рынках он может заполучить старинную вещь на порядок дешевле.
По выставке можно ходить часами. Покупатель Михаил целенаправленно пришел за фарфоровым кувшинчиком Тоби. Это традиционные английские фигурные кувшины, выполненные в виде популярных персонажей как исторических, так и вымышленных. По его словам, это скорее винтажная вещь, чем антиквариат, потому что выпущено было немало изделий. В среднем они стоят от полутора до пяти тысяч рублей. Фигурку Тоби он уже нашел, но покупать ее сразу не стал. "Бывает, что цена одно и того же предмета у продавцов отличается в два раза. Нужно запомнить место и сравнить. Я похожу посмотрю еще", – говорит Михаил.
Знаменитые коллекционеры
За пять дней работы Блошиного рынка на Тишинке туда пришли от 4 до 5 тысяч человек. Заядлыми посетителями выставки оказываются знаменитости. За день до нашего репортажа ярмарку посетил юморист Евгений Петросян. Артист собирает фарфор, особенно любит фигурки клоунов.
В прошлом году на выставке был замечен музыкант Андрей Макаревич, который разбирается в старинных изделиях из стекла. "Он у нас купил французский графинчик с оловянной крышкой рубежа XIX–XX веков", – продолжает Рузанна.
В разные периоды на выставке были замечены стилист Сергей Зверев (фарфор и картины), художник Александр Шилов (живопись) и продюсер Яна Рудковская. "Лет пять назад она обустраивала свой загородный дом и сделала на нашем "Блошином рынке" много покупок", – вспоминает Александр Смирнов.
Инвестиции и подарок
Некоторые рассматривают антиквариат в качестве инвестиций. Антиквариат и винтаж не производят, с каждым годом их становится меньше, поэтому инвесторы рассчитывают, что предметы вырастут в цене. В последнее время люди чаще стали выбирать цивильные блошиные рынки в качестве мест для покупки подарка.
"Самый распространенный вопрос, что подарить человеку, у которого все есть? – говорит Александр Смирнов.
Человеку не в теме сложно понять, какие предметы представляют ценность, а какие откровенная безделица. В одной из палаток мне бросаются в глаза дореволюционные награды. Однако продавец объясняет, что это довольно распространенные знаки отличия. А по настоящему ценными артефактами оказываются фарфоровые статуэтки Мейсона в образе девушек. С виду напоминают обычные керамические игрушки. Их средняя стоимость от 90 до 100 тысяч рублей за штуку.
"У этих фигурок есть клейма производителя, по которым можно определить период создания. Они описаны в каталогах, это помогает определить подлинно ценную вещь", – объясняет антиквар Рузанна.
Русский стиль
Московский коллекционер Евгений Раевский продает предметы старого русского быта.
"Их создали в учебной столярной мастерской, которую основала Елена Поленова, сестра знаменитого художника Василия Поленова. Мастерскую открыли в усадьбе предпринимателя и мецената Саввы Мамонтова Абрамцево, отсюда и появилось название стиля", – говорит коллекционер.
Самый интересный из экспонатов Евгения Раевского на выставке – это Билибинская полка. На ней изображен этюд знаменитого иллюстратора русских сказок и былин Ивана Билибина (1876–1942). Ее стоимость коллекционер оценил в 40 тысяч рублей.
На вопрос, почему же людей так привлекают блошиные рынки, ответил посетитель Михаил: "Старинные и винтажные вещи – это же искусство и творчество, а как их можно не любить".
"Раскрывая мистические тайны": магия антиквариата