Секреты жизни спортсменов раскрыли в честь 45-летия летних Олимпийских игр в Москве

Москва отмечает 45-летие с момента открытия летних Олимпийских игр в 1980 году – в них участвовали спортсмены из 80 стран. Как они жили, чем питались и как проводили свободное время, расскажет Москва 24.

Эпоха советского модернизма

Фото: РИА Новости/Юрий Абрамочкин

Для участников летних Олимпийских игр в Москве на Мичуринском проспекте специально построили целый город. Проект пришлось реализовать как можно быстрее, поэтому озеленить территорию, которую назвали Олимпийской деревней, не успели. В качестве природных объектов вокруг разбросали большие камни, которые и сегодня являются частью местного ландшафта.

На территории Олимпийского квартала до сих пор находится дом, построенный в популярном тогда стиле модернизм – раньше здесь располагалась администрация спортивного кластера. Здание стоит на "тонких ножках" и будто парит над землей. На фасаде висят большие часы, которые давно остановились, но именно по ним сверяли время обитатели Олимпийской деревни.

"В подобных зданиях можно увидеть и остекление в пол входной группы. Стекло часто использовали в советском модернизме. Еще одна характерная для архитектуры черта – большая часть построек была отштукатурена известняком", – рассказала телеканалу Москва 24 экскурсовод Ульяна Кудрявцева.

Также на территории деревни находится торговый центр, который тоже является частью инфраструктуры квартала. Он выстроен как образцовый советский дом быта, где есть парикмахерская, сувенирная лавка, продуктовый магазин, кафе и столовая.

Помимо этого, спортсмены могли насладиться походом в концертный зал, в котором по сей день проходят мероприятия. При этом внутри здания с 1980-х сохранились памятники искусства: советский художник Владимир Замков создал уникальную флорентийскую мозаику на стене фойе, где изобразил Нику Самофракийскую, революционеров и даже Покровский собор на Красной площади.

Также в здании находится мозаичное панно, выполненное в классическом стиле. На одной из стен – волнистый рисунок, в центре которого изображена девушка. Она держит в руках оливковую ветвь мира и символизирует Советский Союз. Автор работы Борис Тальберг получил за нее государственную премию, а само произведение было признано памятником монументального искусства.

Сегодня территория Олимпийской деревни представляет собой обычный городской квартал. О грандиозном замысле этого пространства и его прошлом сейчас напоминают только памятник с полустертыми буквами, адресные таблички и крышки люков с датами.

Чем кормили спортсменов

Фото: РИА Новости/Борис Бабанов

Отдельно стоит выделить меню для олимпийцев, которое тогда разработал шеф-повар ресторана "Прага".

За время соревнований участникам Игр подали около 360 разных блюд и почти сотню видов закусок. Едва ли не впервые в истории страны применили систему "всю включено".





Ульяна Кудрявцева экскурсовод В завтрак входили холодные закуски: креветки с соусом "майонез", овощи, свиная шейка холодного копчения и суп-бульон с домашней лапшой. Вторые блюда: севрюга отварная в сметанном соусе, бифштекс натуральный по-иордански, цыпленок жареный, пудинг рисовый.

При этом на обед олимпийцам предлагали 11 наименований блюд, а на ужин – 8. Помимо этого, каждый мог получить дополнительную порцию, а также диетическое питание.

Советский бизнес-класс

Фото: РИА Новости/Е. Рябов

Специально для спортсменов в квартале Олимпийской деревни также выстроили дома: панельные многоэтажки из серии П-3. В конце 1970-х они считались вершиной отечественной архитектуры.





Ульяна Кудрявцева экскурсовод В то время дома были очень необычными и яркими, причем в прямом смысле этого слова. Впервые в панельках серии П-3 стали красить межоконные полосы. Это были сине-голубые и красно-бордовые цвета. Кроме того, квартиры были обставлены лучшими из лучших товаров, которые только могла позволить себе советская промышленность.

Спортсменов размещали в квартирах с 2-го по 16 этаж. После Олимпиады в свободное жилье массово начали заселять московских очередников.

"В 1981 году начали выдавать квартиры. Люди, которые планировали сюда заехать, ожидали, что им оставят всю мебель и технику, но этого не произошло. Пришли грузчики, все вывезли, а мебель и технику поровну распределили между разными московскими организациями", – отметила Кудрявцева.

Однако олимпийские новостройки все равно оставались желанными для москвичей. Эти квартиры были окутаны флером истории мирового масштаба, поэтому их быстро прозвали "советским бизнес-классом".





Елена Гуляева жительница Олимпийской деревни Мраморные полы, лестница на входе – таких холлов в то время в обычных домах, даже из серии П-3, не строили. Самое главное, на входе также находится отопительная система. Она греет стены, поэтому дети и взрослые, возвращаясь с улицы, прислонялись к ним и грели руки.

Жители олимпийского квартала с пиететом относятся к его прошлому, поэтому своими силами поддерживают порядок во дворах и подъездах, выходят на субботники. Для местных это историческое место, которое они хотят сохранить для будущих поколений.

