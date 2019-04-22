Открылась регистрация на Moscow Urban Forum 2019

4-7 июля в "Зарядье" пройдет Moscow Urban Forum 2019 – крупнейший в мире международный конгресс, посвященный вопросам городского развития. Его темой станет "Качество жизни. Проекты, меняющие города".

Регистрация участников и СМИ доступна на сайте до 20 июня.

Фото предоставлено организаторами

В рамках деловой программы форума более 300 международных и российских спикеров – управленцев, представителей бизнеса, экспертов и архитекторов – обсудят современное понимание качества жизни: как сделать его целью проектов и программ городского развития, создать компактную и функционально насыщенную городскую среду, а также эффективно вовлечь горожан и бизнес в реализацию проектов, меняющих города.

На площадке Moscow Urban Forum – 2019 впервые пройдет Международный конгресс Urban Health, посвященный проблематики городского здоровья. А для тех, кто хочет заново влюбиться в Москву, состоится открытый Фестиваль на тему "Город/Внимание/Умвельт".