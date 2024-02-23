Больницы, почта, ЗАГС: как будут работать госучреждения Москвы 23–26 февраля

В выходные, с 23 по 26 февраля, государственные и социальные учреждения столицы будут работать по измененному графику. Подробнее – в материале Москва 24.



Поликлиники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Взрослые поликлиники 23, 24 и 26 февраля будут принимать посетителей с 09:00 до 16:00, 25 февраля – с 09:00 до 18:00. Отделения помощи на дому с 23 по 26 февраля заработают с 09:00 до 18:00.

Травматологические пункты при поликлиниках с 23-го по 26-е будут принимать пациентов в часы работы медучреждений, без изменений. Круглосуточные отделения продолжат работать в прежнем режиме.

Кабинеты ОРВИ 23, 24, 26 февраля будут открыты с 09:00 до 16:00, 25-го – с 09:00 до 18:00.

В свою очередь, пункты вакцинации от COVID-19 в поликлиниках будут работать 23, 24 и 26 февраля – с 09:00 до 16:00, 25 февраля – с 09:00 до 18:00. Кабинет вакцинации в ГУМе во все праздничные дни будет работать по обычному графику – с 10:00 до 21:00.

Женские консультации 23, 24 и 26 февраля будут работать на базе одной из консультаций административного округа с 09:00 до 16:00. 25-го числа все учреждения будут открыты с 09:00 до 15:00.

Детские поликлиники с 23 по 26 февраля будут принимать пациентов с 09:00 до 15:00, прием звонков для вызова врача на дом – до 14:00. Травматологические детские отделения поликлиник в эти даты будут открыты с 08:00 до 22:00.

График работы молочно-раздаточных пунктов с 23 по 26 февраля останется прежним: с 06:30 до 15:00.

Ознакомиться с подробным расписанием медучреждений в период февральских выходных можно на сайте столичного Депздрава.

"Мои документы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Отделения "Мои документы" 22, 24, 25, 26 февраля будут работать в обычном режиме. Районные центры примут посетителей с 08:00 до 20:00, флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ – с 10:00 до 22:00.

23 февраля районные центры будут работать с 09:00 до 18:00, флагманские и Дворец услуг – с 10:00 до 19:00.

Количество предоставляемых услуг в праздничный день будет ограниченно. Посетители смогут заключить и расторгнуть брак, зарегистрировать рождение или смерть, установить отцовство, запросить предоставление доступа к порталу gosuslugi.ru и mos.ru, оформить и получить карту москвича или карту болельщика.

Почта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

22 февраля отделения почты закроются на час раньше, а 23-е станет выходным для всех офисов, кроме круглосуточных.

На следующий день "Почта России" заработает по графику воскресенья. С 25 февраля офисы вернутся к прежнему расписанию.

График работы своего отделения можно узнать в мобильном приложении "Почта России" или на сайте организации.

Соцучреждения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Все центры соцобслуживания с 23 по 26 февраля в полном объеме продолжат оказывать социальные услуги гражданам, которые находятся на надомном социальном обеспечении. Центры московского долголетия в эти даты также будут работать по прежнему графику – с 10:00 до 20:00.

Центр занятости населения "Моя работа" с 23 по 26 февраля будет закрыт. С 27-го все отделения возобновят прием посетителей в обычном режиме.

Круглосуточная психологическая поддержка в эти даты будут доступна в полном объеме.

МАДИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 23 по 26 февраля водители смогут получить разрешение на возврат эвакуированного автомобиля только в четырех пунктах МАДИ, расположенных на спецстоянках ГКУ "АМПП" по адресам:

проезд Одоевского, напротив владения 3 (круглосуточно)

проезд Энтузиастов, владение 3 (круглосуточно)

улица Вагоноремонтная, дом 4А (круглосуточно)

проезд Дубовой рощи, владение 7А (с 10:00 до 22:00)

будет закрыт

В День защитника Отечества сервисный центр "Московский транспорт" (улица Старая Басманная, дом 20, корпус 1). В другие выходные там можно будет получить разрешение на возврат машины с 08:00 до 20:00. При этом вернуть автомобиль со спецстоянки в февральские выходные можно будет круглосуточно.

Все праздничные дни приемная по адресу улица Большая Почтовая, дом 7, строение 1, будет закрыта. С 27 февраля учреждение возобновит работу в прежнем режиме.

ЗАГС

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Михаил Мишин

Столичные ЗАГСы будут закрыты 23 и 24 февраля. 25-го они заработают в прежнем режиме. В воскресенье и понедельник, 26 и 27 февраля, отделения снова закроются.

При этом Дворцы бракосочетания №1 и 4 в День защитника Отечества проведут торжественные церемонии по ранее поданным заявлениям. С 24 февраля они заработают в прежнем режиме.

С 23 по 26 февраля подать заявление на заключение брака можно будет только онлайн на портале госуслуг или mos.ru.