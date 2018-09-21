Челюсти крокодила, каменные пирожки и другие шедевры московских ресторанов

Перед выходными портал Москва 24 подобрал для вас уникальные блюда столичных ресторанов, в которых сама задумка и подача могут даже шокировать. Реакции посетителей варьируются от приятного удивления и восторга до полной растерянности, а некоторые даже не готовы притронуться к блюду.
Тартар из говяжьей вырезки с трюфельной эспумой
Ресторан The Mad Cook
Тартар подается практически во всех московских ресторанах, но шеф-повар Максим Волков придумал подавать это блюдо в пасти крокодила. Сначала он купил настоящую пасть за 30 тысяч рублей, но вскоре понял, что идея есть прямо из нее аппетита особого не вызывает. В итоге было найдено альтернативное решение и закуплены декоративные черепа крокодилов, которые обычно используются для аквариума. Посетители, конечно, очень удивляются, увидев такую оригинальную подачу.
Стоимость: 780 рублей
Десерт "Яйцо"
Кафе Cook'kareku
Что вы видите на картинке? Обычное куриное яйцо на тарелке, сваренное и очищенное. При разрезе вы по привычке обнаружите вытекающий "желток". Но стоит только попробовать, сразу понимаешь, что это на самом деле десерт. Ни по внешнему виду, ни по структуре, ни в разрезе его не отличишь от настоящего яйца, а ведь в действительности белок сделан из кокосового молока и белого шоколада, а желток – из пюре манго. Гости до последнего не верят, что это сладкий десерт, пока не убедятся, попробовав его на вкус.
Стоимость: 440 рублей
"Каменные пирожки"
Ресторан Christian
Тут вас снова поджидает визуальный обман. Казалось бы, обычные камни, которые лежат на черноморском побережье и нежно омываются волнами. Но вам не удастся постучать ими друг о друга или поточить нож (находятся и такие желающие), ведь это самые настоящие... пирожки. Внутри выпечки скрыты сыры моцарелла и скаморца, савойская капуста, и все это заправлено ореховым соусом. Так что, если вы мечтали попробовать "камни" на вкус, у вас появилась такая возможность. К слову, в качестве подложки для пирожков выступает солома и сосновые шишки.
Стоимость: 380 рублей
Шея трески, тесто катаифи и соус из тайского манго
Ресторан Zodiac
Глядя на этих "волосатых чудовищ", можно подумать, что перед вами – живые морские существа: стоит только их задеть, и они зашевелятся. Кто-то сравнивает их с лапшой, а кто-то – с турецкими сладостями. Хотя, на самом деле, это филе трески, которое заворачивается в тонко нарезанное тесто катаифи. Блюдо подается на горячем камне и с соусом из тайского манго.
Стоимость: 380 рублей
Коктейль #22
Бар 15 Kitchen + Bar
Гости обычно не могут запомнить правильное название коктейля, поэтому зачастую называют его "Палитра". И действительно, заказав такой напиток, вы мгновенно превращаетесь в художника, создающего кистью и красками свой шедевр. Только если художник использует цветовые тона, то здесь вы рисуете вкусовыми. На выбор предоставляются три вида "красок": пряная, травяная и апельсиновая горечь. Окунаете кисточку в одну из них и добавляете на свой вкус в главный напиток. Кстати, основа в стакане тоже довольно оригинальная: огуречный джин, бузинное вино, белый портвейн и листья бергамота. Остается только воображать, какие разнообразные вариации можно создать, перебирая различные "краски".
Стоимость: 650 рублей
Десерт "Воздушный чизкейк с кунжутным бисквитом"
Гастробар AQ Kitchen
Мох, плесень, грязная мочалка, клубника, покрытая дробленым черным углем, – какие только ассоциации ни возникают у посетителей, увидевших этот десерт впервые. Но рискнув попробовать однажды, гости нередко заказывают его снова: под необычным внешним видом в десерте замаскировались мусс-чизкейк, бисквит из черного кунжута, посыпанный белым, а также сорбет "вишня с розой".
Стоимость: 530 рублей
"Химия любви"
Ресторан White Rabbit
Шеф-повар заведения Владимир Мухин (кстати, повар в пятом поколении, начавший свою карьеру в 12 лет) на вопрос "О чем это блюдо?" смело отвечает: "Здесь все просто: кролики занимаются сексом на полянке". Десерт был придуман специально на День святого Валентина и пользуется большим успехом, особенно часто его заказывают девушки. Сами кролики – это конфеты ручной работы с секретной начинкой из афродизиака, какого именно – ресторан предпочитает оставить в тайне. А травка – это обыкновенный мох ягель, и, по словам шеф-повара, есть его можно, но необязательно.
Стоимость: 220 рублей
"Тирамонстр"
Ресторан Monster Hills
Не каждый рискнет попробовать страшные пальчики монстра, вылезающего из земли. Но есть блюдо станет чуть приятнее, когда вы узнаете, что это классический тирамису, присыпленный ломаным топленым и замороженным шоколадом. Сами пальцы тоже съедобные – сделаны они из пшеницы без вкусовых добавок для контрастности вкуса.
Стоимость: 505 рублей
Бутерброд с колбасой
Ну что, проголодались? Возвращаемся в реальность, господа. Равнение на кухню, точные географические координаты – холодильник. Достаем хлеб, масло, отрезаем кусок колбасы, и ваш собственный, неповторимый шедевр готов! И не забывайте главный секрет фееричного вкуса: есть колбасой вниз. Приятного аппетита!