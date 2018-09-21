Челюсти крокодила, каменные пирожки и другие шедевры московских ресторанов

Перед выходными портал Москва 24 подобрал для вас уникальные блюда столичных ресторанов, в которых сама задумка и подача могут даже шокировать. Реакции посетителей варьируются от приятного удивления и восторга до полной растерянности, а некоторые даже не готовы притронуться к блюду.

Тартар из говяжьей вырезки с трюфельной эспумой

Ресторан The Mad Cook

Фото: ресторан "The Mad Cook"

Тартар подается практически во всех московских ресторанах, но шеф-повар Максим Волков придумал подавать это блюдо в пасти крокодила. Сначала он купил настоящую пасть за 30 тысяч рублей, но вскоре понял, что идея есть прямо из нее аппетита особого не вызывает. В итоге было найдено альтернативное решение и закуплены декоративные черепа крокодилов, которые обычно используются для аквариума. Посетители, конечно, очень удивляются, увидев такую оригинальную подачу.

Стоимость: 780 рублей

Десерт "Яйцо"

Кафе Cook'kareku

Фото: кафе Cook'kareku

Что вы видите на картинке? Обычное куриное яйцо на тарелке, сваренное и очищенное. При разрезе вы по привычке обнаружите вытекающий "желток". Но стоит только попробовать, сразу понимаешь, что это на самом деле десерт. Ни по внешнему виду, ни по структуре, ни в разрезе его не отличишь от настоящего яйца, а ведь в действительности белок сделан из кокосового молока и белого шоколада, а желток – из пюре манго. Гости до последнего не верят, что это сладкий десерт, пока не убедятся, попробовав его на вкус.

Стоимость: 440 рублей

"Каменные пирожки"

Ресторан Christian

Фото: ресторан Christian

Тут вас снова поджидает визуальный обман. Казалось бы, обычные камни, которые лежат на черноморском побережье и нежно омываются волнами. Но вам не удастся постучать ими друг о друга или поточить нож (находятся и такие желающие), ведь это самые настоящие... пирожки. Внутри выпечки скрыты сыры моцарелла и скаморца, савойская капуста, и все это заправлено ореховым соусом. Так что, если вы мечтали попробовать "камни" на вкус, у вас появилась такая возможность. К слову, в качестве подложки для пирожков выступает солома и сосновые шишки.

Стоимость: 380 рублей

Шея трески, тесто катаифи и соус из тайского манго

Ресторан Zodiac

Фото предоставлено Zodiac

Глядя на этих "волосатых чудовищ", можно подумать, что перед вами – живые морские существа: стоит только их задеть, и они зашевелятся. Кто-то сравнивает их с лапшой, а кто-то – с турецкими сладостями. Хотя, на самом деле, это филе трески, которое заворачивается в тонко нарезанное тесто катаифи. Блюдо подается на горячем камне и с соусом из тайского манго.

Стоимость: 380 рублей

Коктейль #22

Бар 15 Kitchen + Bar

Фото: 15 Kitchen + Bar

Гости обычно не могут запомнить правильное название коктейля, поэтому зачастую называют его "Палитра". И действительно, заказав такой напиток, вы мгновенно превращаетесь в художника, создающего кистью и красками свой шедевр. Только если художник использует цветовые тона, то здесь вы рисуете вкусовыми. На выбор предоставляются три вида "красок": пряная, травяная и апельсиновая горечь. Окунаете кисточку в одну из них и добавляете на свой вкус в главный напиток. Кстати, основа в стакане тоже довольно оригинальная: огуречный джин, бузинное вино, белый портвейн и листья бергамота. Остается только воображать, какие разнообразные вариации можно создать, перебирая различные "краски".

Стоимость: 650 рублей

Десерт "Воздушный чизкейк с кунжутным бисквитом"

Гастробар AQ Kitchen

Фото: гастробар AQ Kitchen

Мох, плесень, грязная мочалка, клубника, покрытая дробленым черным углем, – какие только ассоциации ни возникают у посетителей, увидевших этот десерт впервые. Но рискнув попробовать однажды, гости нередко заказывают его снова: под необычным внешним видом в десерте замаскировались мусс-чизкейк, бисквит из черного кунжута, посыпанный белым, а также сорбет "вишня с розой".

Стоимость: 530 рублей

"Химия любви"

Ресторан White Rabbit

Фото: ресторан White Rabbit

Шеф-повар заведения Владимир Мухин (кстати, повар в пятом поколении, начавший свою карьеру в 12 лет) на вопрос "О чем это блюдо?" смело отвечает: "Здесь все просто: кролики занимаются сексом на полянке". Десерт был придуман специально на День святого Валентина и пользуется большим успехом, особенно часто его заказывают девушки. Сами кролики – это конфеты ручной работы с секретной начинкой из афродизиака, какого именно – ресторан предпочитает оставить в тайне. А травка – это обыкновенный мох ягель, и, по словам шеф-повара, есть его можно, но необязательно.

Стоимость: 220 рублей

"Тирамонстр"

Ресторан Monster Hills

Фото: ресторан Monster Hills

Не каждый рискнет попробовать страшные пальчики монстра, вылезающего из земли. Но есть блюдо станет чуть приятнее, когда вы узнаете, что это классический тирамису, присыпленный ломаным топленым и замороженным шоколадом. Сами пальцы тоже съедобные – сделаны они из пшеницы без вкусовых добавок для контрастности вкуса.

Стоимость: 505 рублей

Бутерброд с колбасой





Ну что, проголодались? Возвращаемся в реальность, господа. Равнение на кухню, точные географические координаты – холодильник. Достаем хлеб, масло, отрезаем кусок колбасы, и ваш собственный, неповторимый шедевр готов! И не забывайте главный секрет фееричного вкуса: есть колбасой вниз. Приятного аппетита!