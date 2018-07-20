Большая перемена: как изменилась Москва за последние годы

За последние три года Москва стала в разы красивее и удобнее для жизни. Произошло это во многом благодаря комплексному благоустройству города, запущенному в 2015-м. Портал Москва 24 будет показывать, как же изменилась столица за это время.

И сегодня мы рассказываем об обновленных территориях возле столичных музеев.



За время благоустройства скверы, площади и улицы около музеев обрели вторую жизнь. Новое покрытие, открытое пространство, удобная навигация, пешеходные переходы и многое другое – читайте подробнее в нашей интерактивной карте.