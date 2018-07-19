Все заживет: в регенерируемых промзонах построят жилые дома

Более 150 тысяч квадратных метров жилья под реновацию построят в четырех регенерируемых промзонах. Об этом рассказал председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев на Московском урбанистическом форуме в "Зарядье". По его словам, в четырех промзонах, где с одобрения городской Градостроительно-земельной комиссии проводится реорганизация, часть жилья построят для жителей пятиэтажек.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более ста тысяч квадратных метров жилья по программе реновации возведут на 60 гектарах бывшей территории литейно-механического завода ОАО "РЖД" по адресу: улица Люблинская, владение 72. "На этой территории Градостроительно-земельная комиссия разрешила строительство полутора миллионов квадратных метров жилья группе ПИК. По программе реновации здесь построят порядка ста тысяч квадратных метров", – отметил Константин Тимофеев.

На западе Москвы на месте домостроительного комбината № 3 (Боровское шоссе, владение 2) построят 764 тысячи квадратных метров. По словам главы Москомстройинвеста, из них под реновацию выделят лишь несколько десятков тысяч квадратных метров.

На территории первого авторемонтного завода ОАО "АРЕМЗ-1", расположенного на улице Вольная, владение 28, после реорганизации появится 150 тысяч квадратных метров застройки, из которых, как сообщил Тимофеев, порядка десяти тысяч отдадут участникам программы реновации.

Кроме того, жильцы пятиэтажек поселятся в домах, построенных на землях, в недавнем прошлом

принадлежащих косметической фабрике "Свобода".

Другая жизнь

Фото: портал мэа и правительства Москвы/Максим Денисов

В новостройках, построенных на территории бывших промзон, жители получат абсолютно другое качество жизни, заявила гендиректор компании "ДОН-Строй Инвест" Алена Дерябина. "К застраиваемым территориям применяем комплексный подход, который позволяет переосмыслить и предотвратить все "болезни", которыми городская среда "болела" последние 50 лет. Вместо типовой застройки мы получим площадки с уникальным дизайном. Решим вопрос с дефицитом жилых площадей. Сегодня в Москве на одного человека приходится 20 квадратных метров жилья, даже в Пекине на душу населения – 28 квадратных метров. Уйдем от унылых дворов-пустырей. На обширной территории есть возможность интегрировать природу, общественные пространства и жилую среду, – рассказала Дерябина, приведя в пример конкретные проекты, – на площадках "Символ" (территория завода "Серп и Молот") и "Сердце столицы" (Шелепихинская набережная) более 40 процентов площади отдано под ландшафты и инфраструктуру".

По мнению главы строительной компании, площадки московских промзон обладают логичной и простой транспортной доступностью, так как строились они в эпоху индустриализации, а некоторые промышленные территории находятся недалеко от Кремля – в пяти-шести километрах.

Промышленная память

По данным некоммерческого исследования Агентства стратегического развития "Центр", больше половины от всей промышленной территории Москвы сегодня функционирует по прямому назначению, а 48 процентов не используется.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

"Властям Москвы нужно понять, как наиболее эффективно работать с территорией промзон. Огромное количество районов столкнулись с тем, что сегодня не хватает озелененных территорий, мультифункциональных общественных пространств. Все это можно восполнить, если посмотреть на промышленное наследие Москвы шире. Это позволило бы решить очень многие стратегические задачи на долгие годы вперед", – убежден генеральный директор Агентства стратегического развития "Центр" Сергей Георгиевский.

По его мнению, необходимо также внимательно относиться к постройкам в промзонах, так как нередко промышленные объекты являются памятниками историко-культурного наследия. "Из 48 объектов, которые сегодня предлагаются Генпланом к реорганизации с утратой своего первоначального промышленного предназначения, в 24 уже выявленны памятники историко-культурного наследия. Мы посмотрели еще шире и нашли порядка 70 объектов, которые могли бы стать вновь выявленными памятниками архитектуры", – рассказал Сергей Георгиевский.

Глава Агентства стратегического развития "Центр" убежден, что уникальные памятники промышленной архитектуры, созданные лучшими архитекторами и градостроителями своего времени, необходимо сохранить. "Они смогут придать идентичности тем районам города, которые лишены ее сегодня, стать новыми точками притяжения, при этом Москва получит большее количество культурных пластов", – отметил эксперт.