Троице-Лыково: село в десяти минутах от метро

Исторический урбанист, научный сотрудник "Музея Москвы" Павел Гнилорыбов предлагает прогуляться по одному из самых необычных уголков столицы – настоящему московскому селу.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Выходим на поверхность станции "Строгино" и видим стандартные панельные дома серий П-30 и П-46. Район застраивали в 1970–1980-е годы, с первого взгляда он ничем не отличается от десятков таких же московских окраин. Но любопытство подстегивает дальнейшие поиски – в десяти минутах ходьбы находится настоящее живое московское село Троице-Лыково. До Московской кольцевой – всего несколько километров, а здесь – буйство зелени, вода, красивые дома с невысокими заборчиками, церкви, маленькие магазинчики. Давайте и мы пройдемся по местным достопримечательностям, удивляясь, как это все до сих пор сохранилось.

Строгинский залив

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

У этого водоема множество названий, но все говорят об искусственном происхождении: Строгинский залив первоначально был большим песчаным карьером. Здесь работали заключенные Дмитровского лагеря, добывавшие материалы для строительства будущего канала "Москва-Волга". Позже его заполнили водами водохранилища, так что вода в заливе – волжская. Строгинский залив – самый широкий водоем столицы, он тянется с запада на восток примерно на два километра. В прибрежной части обустроены прогулочные зоны, можно заняться спортом, посидеть в кафе, понаблюдать за яхтами, покормить уток. А еще раньше здесь работала настоящая лодочная переправа до Серебряного Бора.

Церковь Троицы Живоначальной

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Чем деревня отличается от села? Правильно, наличием церкви. В Троице-Лыкове два храма, но самый древний вошел во все учебники по русскому искусству. Заказчиком выступил родственник Петра Великого Мартемьян Кириллович Нарышкин. В бурные десятилетия второй половины XVII века он умело ушел от стрелецкого мятежа 1682 года (тогда погибли его братья), сделал карьеру при дворе и начал возводить чудесную церковь "иже под колоколы". В таких церквях колокольня и основной объем храма совмещены. Мартемьян Кириллович не увидел готового здания: он умер в 1697 году, а церковь закончили в 1703-м. Здание часто приписывают известному зодчему Якову Бухвостову, но достоверных документов, подтверждающих этот факт, пока не найдено. Позже усадьбой вокруг церкви владели Разумовские – они и разбили великолепный парк, Бухвостовы, Карзинкины. Бутурлины строят рядом великолепный Успенский храм. При Карзинкиных в имении появился чудесный деревянный дом в неорусском стиле, сейчас его попытались восстановить (вышло так себе). После внимательного осмотра церквей обязательно загляните в местную трапезную – она и центр жизни села, и действительно неплохой вариант для обеда. Здесь вкусная выпечка, потрясающая рыба, монастырский квас.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Улочки села

Во многом Троице-Лыково сохранило свою идентичность благодаря близости правительственных дач – так, в последние годы жизни здесь обитал Александр Солженицын. Но улицы села сохранили колорит, совершенно Москве не свойственный. Так, тут нет крупных сетей, а владельцы маленьких магазинов привыкли к постоянным покупателям. Горизонт не испорчен высокой застройкой – под индивидуальное жилищное строительство здесь можно купить участки за 30–40 миллионов рублей (это немало, но все равно дешевле набившего оскомину поселка Сокол, куда с суммой меньше 100 миллионов не подступишься). Есть даже полусгоревшие дома, медленно ветшающие с каждым годом. Коренные жители Троице-Лыкова гордятся своими фамилиями – здесь до сих пор живут династиями Крутовы, Горбышевы, Шевалдышевы.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

В XIX веке местные занимались тем, что продавали певчих птиц, занимались речными перевозками, сельским хозяйством. Женщины пряли и ткали, мужчины на лето нанимались в услужение к ближайшим владельцам усадеб – например, помогали косить Карзинкиным. Здесь сложилось свое крепкое сообщество – скажем, когда в селе организовали рабфак для приезжих из Туркменистана, на южан смотрели с недоверием. Но со временем подружились – на карте Троице-Лыкова можно найти Туркменский проезд.

Село живет: в центре стоит ухоженный памятник воинам Великой Отечественной, рядом туристы "щелкают" церковь, весело смеются воспитанницы местной гимназии. Троице-Лыково было поглощено Москвой еще в 1960 году, но лишь административно. Бродишь по его улочкам и понимаешь – локальная идентичность тут жива.