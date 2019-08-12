Где и во сколько посмотреть самый зрелищный звездопад лета

Традиционно в середине августа на ночном небе можно наблюдать прекрасное зрелище – так называемый звездопад Персеиды. Правда, на самом деле звезды в это время не падают: такой эффект связан с прохождением Земли через шлейф хвоста кометы Свифта–Таттла. Эксперты отмечают, что в этом году небесное явление будет отлично видно в небе над Москвой – рассказываем, где, как и когда.

Когда небо красивее всего?

Фото: ТАСС/UIG/Alan Dyer

Звездопад Персеиды можно застать в период с 17 июля по 24 августа. Поначалу количество падающих "звезд" возрастает с каждым днем, а после достижения пика их количество снижается. В этом году Персеиды лучше всего наблюдать в ночь с 12 на 13 августа: ожидается, что количество метеоров в час будет достигать сотни (ближе к 20 августа на небе будут пролетать лишь один-два). Самый яркий момент, по прогнозам, придется на время с 23:00 до полуночи.

Имейте в виду, что смотреть в небо нужно не менее 15 минут подряд. Метеоры следуют неравномерно, и даже на пике активности можно за пять-десять минут ничего не увидеть, а потом – несколько за одну минуту.

Что с погодой?

Кстати, с условиями для наблюдения в этом году повезло. "Погода будет определяться высотным гребнем антициклона – это означает переменную облачность. В самом худшем случае на момент пика звездопада будет закрыто около 60 процентов неба над столицей. Но это будет верхний ярус облаков – он просвечивающийся", – объяснил нам ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, с точки зрения метеоусловий небо "будет открыто" для просмотра во всех районах столицы одинаково.

Персеиды Звездопад Персеиды появляется потому, что Земля проходит через шлейф пылевых частиц от кометы Свифта–Таттла: она приближается к Земле лишь один раз в 135 лет, но через ее хвост наша планета проходит ежегодно. Когда комета максимально приближается к Солнцу, она нагревается, увеличивая количество частиц в шлейфе. Ее осколки попадают в атмосферу Земли и сгорают в ней. На своем пути вниз они светятся, подобно звездам. Звездопад Персеиды появляется потому, что Земля проходит через шлейф пылевых частиц от кометы Свифта–Таттла: она приближается к Земле лишь один раз в 135 лет, но через ее хвост наша планета проходит ежегодно. Когда комета максимально приближается к Солнцу, она нагревается, увеличивая количество частиц в шлейфе. Ее осколки попадают в атмосферу Земли и сгорают в ней. На своем пути вниз они светятся, подобно звездам.

Откуда лучше всего видно?

Телескоп для наблюдений не понадобится, потому что увидеть звездопад можно невооруженным глазом, обратив взор на северо-восток. Важно заранее подобрать место.

Научный директор Московского планетария Фаина Рублева рассказала Москве 24, что для лучшего вида на звездопад лучше поехать за город. "В центре Москвы такое наблюдение проблематично провести: нет хорошего горизонта и все закрыто зданиями. Мы всегда говорим о том, что лучше выехать за город", – отметила она.





Фаина Рублева научный директор Московского планетария Лучше всего лечь на травку и смотреть в небо – тогда обзор широкий.

Однако в поисках места для лучшего обзора можно отправиться и в столичные парки. Неяркое освещение пешеходных дорожек и большое пространство не должны помешать наблюдению, а широкие газоны и мягкие кресла помогут провести время еще и комфортно. Учитывайте, что не все зеленые зоны столицы готовы принимать гостей круглосуточно, но есть места, которые открыты для посетителей и ночью, например, Парк Горького или Национальный парк "Лосиный остров".

Также яркое освещение не должно помешать наблюдению в спальных районах. Точкой обзора может стать и плоская крыша дома (конечно, если у вас есть разрешенный доступ), и широкий двор, поляна или небольшой холм. Главное в этом вопросе – максимально открытое пространство.

Звездопад – отличный повод красиво завершить самый тяжелый день рабочей недели. Запаситесь горячим чаем, корзинкой с печеньем и не забудьте загадать желание!



В 2019 году землян ждет еще несколько интересных астрономических явлений. 24 августа жители столицы смогут наблюдать соединение Венеры и Марса – они окажутся рядом на маленьком участке небесной сферы, диск Луны мог бы закрыть их обоих. А 11 ноября произойдет транзит Меркурия по диску Солнца. Жители европейской части России смогут рассмотреть начало и середину этого явления.

