Что будет с рестораном "Прага" при новом владельце

Культовый московский ресторан "Прага" сменил владельца. Элитное заведение на Арбате купил бизнесмен Мирослав Мельник. Рассказываем, как менялся ресторан на протяжении своей полуторавековой истории и что с ним может стать при новом хозяине.

Старая "Прага"

"Прага" заработала репутацию одного из культовых и лучших ресторанов Москвы. Однако так было не всегда. Историческое здание на Арбате, где располагается заведение, появилось еще в XVII веке. Изначально это был многоквартирный жилой дом, сооруженный для сдачи квартир в аренду, который принадлежал крупной московской домовладелице Вере Фирсановой. В 1872 году здесь был открыт трактир "Прага". Такое название он получил вовсе не из-за популярности чешской столицы. Просто в те времена считалось модным называть заведения в честь европейских городов. Трактир славился своими невысокими ценами, а его постоянными клиентами были московские извозчики с Арбатской площади. К слову сказать, сами посетители переиначили название заведения на свой лад – "Брага".

В 1896 году "Прага" перешла к купцу Петру Тарарыкину. Легенда гласит, что он выиграл заведение в бильярд, причем использовал левую руку, чтобы закатывать шары в лузы. Трактир он перестроил и открыл здесь фешенебельный ресторан с шестью роскошными залами, отдельными кабинетами, двумя буфетами, бильярдными залами и зимним садом. Стоимость блюд, которые подавались гостям, также соответствовала высокому статусу заведения. Например, выражаясь современным языком, бизнес-ланч людям того времени обходился в два-три рубля – более трех тысяч на современный курс. В свое время ресторан посещали писатели Антон Чехов и Лев Толстой, художник Илья Репин, а также певец Федор Шаляпин.

Современный облик ресторан обрел накануне Первой мировой войны, в 1914 году, когда по заказу Тарарыкина здание вновь перестроил знаменитый московский архитектор Адольф Эрихсон. После революции в залах ресторана организовали аукцион, где имущество буржуазии шло с молотка.

Фото: Валентин Мастюков/Фотохроника ТАСС

Потом в этом здании размещались магазины, библиотека, высшие драматические курсы. Общепитом "Прага" снова стала только в 1924 году благодаря Моссельпрому (Московское губернское объединение предприятий по переработке продуктов сельскохозяйственной промышленности). В итоге "Прагу" отдали под моссельпромовскую столовую, которую рекламировал сам Владимир Маяковский. Однако в 30-х годах Моссельпром ликвидировали, как и столовую. До 50-х годов в "Праге" хозяйствовали многие: от чекистов до бывших противников царской власти. И только в 1955 году ресторан вновь распахнул двери, правда теперь он в прямом смысле слова обрел чешский колорит. Так, в меню можно было найти блюда из продуктов, которые по специальному заказу завозили из Чехословакии.

Ресторан быстро вернул статус одного из самых модных и изысканных заведений столицы, где встречались и обедали представители творческой и политической элиты. Кухня заведения обслуживала также Кремлевский дворец съездов и все московские посольства. Кроме того, в стенах ресторана был придуман знаменитый торт с аналогичным названием. Его сделал кондитер "Праги" Владимир Гуральник. В знаменитом ресторане придумали также десерты "Птичье молоко" и торт "Вацлавский". За этими тортами в магазине "Кулинария" на первом этаже ресторана выстраивались целые очереди, а пятьдесят штук, которые успевал сделать за сутки кондитерский цех, моментально раскупались, несмотря на высокую по тем временам цену.

От 90-х до наших дней

В 90-е годы ресторан был куплен на тот момент владельцем Черкизовского рынка Тельманом Исмаиловым. После покупки над входом в "Прагу" появился логотип компании Исмаилова – "Группы АСТ" – черный скорпион. Однако после закрытия "Черкизона" и других финансовых проблем бизнесмена к 2015 году компанию "АСТ-Прага" признали банкротом. В июле 2018 года ресторан "Прага" решили выставить на торги со стартовой ценой около двух миллиардов рублей. При этом знаменитая "Кулинария" в закрытом ресторане продолжила работать до настоящего времени. Однако, как опасаются пользователи социальных сетей, в скором времени может закрыться и она. В качестве основных причин предполагаются две: новым собственникам здания не нужно заведение общепита, а также аренда в столь дорогом месте оказалась для заведения неподъемно высокой.

10 апреля 2019 года стало известно, что неработающий ресторан купил бизнесмен Мирослав Мельник, который также является совладельцем Черемушкинского рынка в Москве. По данным площадки "Новые информационные сервисы", предприниматель купил здание за 1,4 миллиарда рублей при начальной цене в 1,78 миллиарда. Заявка Мельника была предоставлена в срок и содержала максимальное предложение.

Сам бизнесмен сообщил, что планирует сохранить в "Праге" "ресторанно-культурную функцию" и конгресс-холл. По его словам, сейчас он ведет переговоры с иностранной компанией Giuseppe Cipriani, имеющей большой опыт в организации мероприятий, о покупке франшизы на использование ее бренда. Часть площадей ресторана планируется использовать под апартаменты или гостиницу. Однако так как здание нуждается в существенной реконструкции, откроется ресторан только через пару лет.

Мнение пользователей соцсетей после новости о продаже ресторана новому собственнику разделились. Одни из них жалеют, что культовое место больше не станет прежним, называя ресторан "Бедная Прага".

"Это память, часть вселенной Советского Союза. Сюда приезжали "колбасные поезда" купить вкусненького. Это такой же памятник Москвы, проверенный временем, как Захер в Вене. И он уже устоялся, его любят москвичи и те, кто заходил сюда перекусить", – поясняет пользователь.

Другие же комментаторы не видят в этом ничего плохого, если владелец не будет сносить здание или менять его экстерьер.

"Мне думается, что кто бы ни владел, лишь бы не снес, не изменил исторический облик (снаружи и внутри), не перепрофилировал", – подчеркнул другой комментатор в социальных сетях.

"Сделано в Москве": ресторан и торт "Прага"

Кто такой Мельник

Бывший журналист "Комсомольской правды" Мирослав Мельник в 1990 года стал успешным московским ресторатором, открыв клуб Up&Down, рестораны "Версаль", "Изуми" и "Три пескаря". Также работал в должности зампреда ВГТРК и коммерческого директора аэропорта "Шереметьево".

На девелоперском рынке он известен проектом по строительству многофункционального комплекса на месте гостиницы "Спорт" на Ленинском проспекте. Согласно информационному порталу о российских юрлицах, Мельник является учредителем 11 действующих компаний, в том числе ему принадлежат более половины всех акций Черемушкинского рынка.