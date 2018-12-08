Парки и книги: где зимой искать буккроссинг в Москве?

Летом буккроссинг работал в 15 парках Москвы. Но зимой большую часть точек закрыли, продолжают функционировать шесть книжных полок: в "Сокольниках", "Кузьминках", "Филях", усадьбе Воронцово, а также в Перовском и Бабушкинском парках. Разумеется, читать на скамейке в зимнем парке будет неудобно, но взять с собой домой – вполне.

Парк "Сокольники". Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Идея буккроссинга довольно проста: приносишь уже прочитанную книгу на полку, чтобы бесплатно взять любую понравившуюся. Другие делают то же самое.

Зимой в парке "Сокольники" полка буккроссинга перекочевала в библиотеку "Букводом". Раньше она висела рядом на специальном пилоне, но теперь на его месте залили каток. Сегодня "букводомик" (так его называют сотрудники библиотеки) ютится около стойки администратора, но свободного доступа к нему нет. Чтобы отдать или забрать литературу, надо попросить сотрудников библиотеки, и нужно иметь в виду, что места на полке уже нет: она вмещает всего 20-30 томов.

В Перовском парке полка в разы больше, ее хватит книг на сто. Буккроссинг расположен в самом центре парка в деревянной беседке, рядом с катком и детскими аттракционами. Рядом с полкой стоит контейнер для одежды, которую потом продают в благотворительном магазине, так что беседку можно считать благотворительным местом силы.

Перовский парк. Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

В "Кузьминках" буккроссинг тоже следует искать в центральной части парка, на главной площади. Полка стоит в деревянной беседке. Здесь все разбирают быстро: сегодня принесли, завтра их уже нет. У полки есть даже постоянные читатели, которые следят за обновлениями ассортимента. "Я приношу сюда прочитанные книги стабильно раз в месяц, а проверяю новинки полки еженедельно. Если беру чужое прочитать, то всегда возвращаю. Здесь можно найти литературу разных жанров и тематик, и процентов семьдесят мне нравится", – рассказывает Алексей, завсегдатай буккроссинга.

Кстати, подборка книг в уличных буккроссингах действительно впечатляющая. "Каждый найдет свое" – это про полки в парках. В первых рядах, разумеется, нетленная мировая классика: томики Толстого, рассказы Бунина, сонеты Шекспира и стихотворения великого тюркского поэта Алишера Навои. Еще много пособий по самосовершенствованию типа "Познай себя", учебной литературы, например, справочников по английскому языку, беллетристики и ежедневных журналов "7я".

В других парках точки буккроссинга найти тоже довольно легко. Вот ориентиры: в парке "Фили" – арт-студия "Филька", в усадьбе Воронцово и Бабушкинском парке – Шахматный павильон.

Парк "Кузьминки". Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Лучшие книги, которые можно найти в московских парковых буккроссингах

Алишер Навои. "Избранные стихотворения". Издательство ЦК Компартии Узбекистана Ташкент – 1983

Сборник стихов узбекского поэта нелегко найти даже в книжных, а встретить его в буккроссинге – удача на грани фантастики. Великие идеи 500-летней давности о гуманизме и высоком назначении человека можно изучить, взяв том на полке в "Сокольниках". Экземпляр в прекрасном состоянии, выглядит так, будто отпечатан вчера, хотя ему уже 35 лет.

Генри Клауд, Джон Таунсенд "Как воспитать замечательного ребенка?". Триада, 2008 год

Название книги – вопрос, ответ на который хочет знать каждый родитель. Единственно верного решения нет, но авторы утверждают, что есть шесть качеств, которые необходимо воспитывать с рождения: коммуникабельность, ответственность, чувство реальности, нравственность, таланты, духовность. За подробностями рекомендуем сходить в буккроссинг "Сокольников".

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Жикаренцев Владимир Васильевич. "Путь к свободе. Кармические причины возникновения проблем, или Как изменить свою жизнь". МИМ-ДЕЛЬТА, 1995

Название говорит само за себя. Автор объясняет, как разрешить сложные ситуации, изменить жизнь и судьбу, а также поправить здоровье. Аннотация обещает, что после прочтения можно найти путь к свободе духа. Книга потрепанная, но если на эстетику наплевать, то ее можно забрать в Перовском парке.

Алексей Арбатов, Владимир Дворкин. "Ядерное распространение: новые технологии, вооружения и договоры". Российская политическая энциклопедия, 2009

Коллективная научная монография об истории атомного вооружения и разоружения, о ядерной энергетике и военной индустрии вообще. Стоит прочитать всем, кто погружен в тему. Книга в хорошем состоянии есть в парке "Сокольники" на полке в "букводомике".

Ксения Сергиенко