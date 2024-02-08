Шоу, опыты и лекции: как отметить День российской науки в Москве

8 февраля по всей стране отмечается День российской науки. Многие учреждения Москвы подготовили к празднику большое количество мероприятий: шоу, мастер-классы, экскурсии, выставки. Какие из них можно увидеть вечером после работы или даже онлайн − в нашем материале.

Волшебство на ВДНХ

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

ВДНХ отмечает День российской науки экскурсиями и кинопоказами. В павильоне "Атом" 8 февраля проходят бесплатные тематические экскурсии "Физика магии": они помогут посетителям наглядно понять суть различных физических процессов, а также вспомнить основы химии. Экскурсии запланированы на 16:15 и 18:15.

В центре "Космонавтика и авиация" в 17:00 и 19:00 начнутся экскурсии "Химия и космос". Гости узнают состав топлива для ракет, как работает система охлаждения космических станций, как химию используют космонавты на орбите, а также химический состав каких планет позволяет задумываться о существовании жизни на них.

В свою очередь, в Музее славянской письменности в 19:00 состоится бесплатная экскурсия "Изучая слово": там гид расскажет об ученых, которые внесли огромный вклад в развитие письменности. А в "Биотехе" 10 февраля в 17:00 начнется показ киноальманаха "День открытых дверей". Зрители увидят разножанровые истории об ученых и глобальных экологических проблемах (вход по билетам в музей). Подробнее о программе можно узнать здесь.

Мастер-классы во Дворце пионеров

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Московском дворце пионеров 8 февраля до 18:00 продлится фестиваль "Наука начинается здесь". В большом гостином зале в 16:40 пройдет интерактивная лекция по физике "Тесла-шоу": зрителям покажут плазменные эффекты, раскаты грома и молний прямо на сцене.

Там же в 15:40 и 17:40 начнется шоу "Крионаука", где можно будет посмотреть на зрелищные химические опыты с жидким азотом, огнем, льдом, снегом и кристаллами.

А в выставочном зале до 18:00 будут идти мастер-классы с использованием конструктора, электричества и пищевых продуктов: так посетители смогут лучше понять законы физики, химии, геометрии. Подробная программа доступна по ссылке.

Музеи Москвы

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Столичные музеи также подготовились к празднику: Биологический музей на Малой Грузинской 8 февраля запланировал программу "Спроси биолога": в социальных сетях музея в 16:00 начнется прямой эфир на тему "Наука в музее: тайна за семью печатями". Специалисты расскажут, чем научный коллектив занимается в свободное от экскурсий время, а гости музея смогут на месте задать интересующие их вопросы.

В Российском музее медицины 9 февраля проведут иммерсивную экскурсию "Машина времени в медицину", посвященную истории врачебной деятельности. Гостям расскажут о создании вакцин, новых технологиях, цифровой медицине и научных открытиях.

А Дарвиновский музей до 18:00 приглашает на мастер-класс "Тайны светящихся бактерий" и настольную игру "Планета микробов", посвященные микромиру. Гостям расскажут о биолюминесценции, механизмах природного свечения и где можно своими глазами полюбоваться этим явлением. А во время игры участники узнают все про микроорганизмы, способные выжить в абсолютно любых условиях.