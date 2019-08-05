Усадьба Алтуфьево: взгляд сквозь века

Исторический урбанист, научный сотрудник "Музея Москвы" Павел Гнилорыбов ведет нас на прогулку и открывает нам секреты очередного отдаленного района столицы.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Отдаленные районы Москвы, тяготеющие к МКАД, на первый взгляд не назовешь скоплением достопримечательностей. Но скептически смотреть на них все же не стоит – раньше здесь находились села и деревни, усадьбы и заводы, кое-где можно увидеть промышленную застройку или старинные церкви. Чтобы развенчать мифы о "Примкадье", отправимся в окрестности станции метро "Алтуфьево".

Север Москвы – богатая историческая территория. Станцию метро в Алтуфьеве открыли только в 1994 году, поэтому традиционное упоминание Ленина в оформлении наземных вестибюлей отсутствует. Станцию обессмертила группа "Високосный год" упоминанием "От Алтуфьево до Пражской – лишь на первый взгляд далеко". В путь!

Представительная усадьба

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Олтуфьево (пока в таком правописании) впервые мелькает в исторических документах в конце XVI века. В 1585 году селением владел ключник Хлебного двора Неупокой Мякишев. Пройдя через Смутное время, Алтуфьево постоянно меняло хозяев – Акинфовых, Вельяминовых, Апраксиных, Риндеров, Куракиных, Жеребцовых, Корфов, Лианозовых... Каждый из хозяев оставлял свой след в архитектуре усадьбы, хотя кто-то владел ансамблем десятилетиями, кто-то – всего пару сезонов.



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Уже в первые века своего существования Алтуфьево привлекало внимание государственных мужей. Так, один из владельцев, Никита Акинфов, был женат на тетке Евдокии Лопухиной, первой жены Петра Великого. Император не любил свою супругу, сослал ее в монастырь, та же участь постигла и Никиту Акинфова, он стал монахом Кирилло-Белозерского монастыря.

Сейчас на берегу Алтуфьевского пруда можно увидеть Крестовоздвиженский храм – он построен в 1760-е годы в стиле барокко на месте прежней церкви, которая от "ветхости вся разселась". Рядом находится господский дом, перестроенный в "русском" стиле при Николае Арсеньевиче Жеребцове, инженере путей сообщения, бывшем губернаторе Вильны. Будучи славянофилом, Жеребцов написал несколько книг (в частности, "Историю русской цивилизации"), а позже отразил свои взгляды в архитектуре. Герб семейства Жеребцовых до сих пор можно рассмотреть на южном фасаде дома. Внутри здания находились барельефы с интересными сюжетами из отечественной истории.



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Всеобщее господство промышленников не обошло усадьбу стороной. В 1888 году Алтуфьево было выкуплено нефтяным магнатом Георгием Лианозовым (его фамилия закрепилась в названии соседнего района). Через пять лет в окрестностях Алтуфьева был устроен пансион для богатых москвичей. Отдыхающих навещал врач, можно было выбрать один из нескольких вариантов диеты. Гости пансиона играли в крокет, читали свежую литературу в библиотеке. В начале XX века все пространство имения (в том числе Лианозовский заказник) разделили на сотни дачных участков. Сейчас в районе сохранились, кроме перечисленных церкви и доходного дома, пивоварня с конюшней. Да, Алтуфьево глупо сравнивать с усадьбами Архангельское и Кусково, но именно здесь чувствуешь, как важны были подмосковные усадьбы для экономики, украшения пейзажа, заполнения пространства, развития вкуса. Неторопливо прогуляйтесь по берегу Верхнего Алтуфьевского пруда, который до сих пор является проточным.

Побродить по улицам маленького поселка

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Внутри МКАД сохранился основанный в начале 1930-х годов поселок имени Ларина. Это уникальное в своем роде образование – основанный как дачный кооператив, поселок постепенно обзавелся всеми благами цивилизации, хотя еще в сталинское время его жителям запрещалось здесь зимовать.

В итоге здесь сохранилась советская сетка улиц, но большинство домов были возведены уже в новое время и ничем не отличаются от таких же строений стандартного подмосковного коттеджного поселка. Хотя здесь, например, есть работы известного современного архитектора Тотана Кузембаева. Улицы поселка названы в честь героев 1930-х годов: здесь можно встретить топонимы, связанные с Отто Шмидтом, Сигизмундом Леваневским, Михаилом Водопьяновым, Эрнстом Кренкелем и другими покорителями Арктики. Сюда стоит выбраться, чтобы лишний раз убедиться, насколько многолика и разнообразна застройка Москвы.