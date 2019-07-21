Сидя на красивом холме: 5 секретов главной природной достопримечательности ЗАО

Исторический урбанист, научный сотрудник "Музея Москвы" Павел Гнилорыбов объясняет, почему Крылатское – одно из главных "мест силы" для москвичей.
"Вид с крылатских высот очарователен. Но многие ли москвичи бывали там?" – спрашивает краевед XIX века Александр Ярцев. Быстрая жизнь современного мегаполиса настолько "съедает" наши нервы, что иногда требует перевоплощения в сентиментального литератора конца XVIII века. Нужно не спеша побродить по окрестным оврагам, взобраться на холм, прикоснуться к дереву, полюбоваться панорамой реки. Николай Михайлович Карамзин в своем "Вестнике Европы" старался культивировать это чувство среди москвичей. Для человека "эпохи Просвещения Природа, или Натура, – одно из важнейших понятий". "Портные и сапожники с женами и детьми рвут цветы на лугах и с букетами возвращаются в город. Мы видали это в чужих землях, а у нас видим только с некоторого времени и должны радоваться". Карамзин не упоминает в числе подмосковных достопримечательностей Крылатские холмы, но, побывав здесь, он бы непременно написал новую речь о всеобщем смягчении нравов.
Здесь целых три системы оврагов
Да, хотя холмистый рельеф здесь и испытал большие изменения – снос села Крылатского, возведение Гребного канала – мы все равно оставим Крылатские холмы в числе лучших природных памятников города. Высоты здесь достигают 190 метров. Здесь целый три системы оврагов на холмистом склоне Москвы-реки – в северной части можно побродить по Татаровскому оврагу, в центре преодолеть Каменные заразы, а на юге осмотреть Каменную Клетву с родниками.
Татаровский овраг сухой, его наполняет вода лишь во время сильных дождей. То же самое относится и к Каменным заразам. Здесь много леса и песка, а течение замечается только в ливень. Каменная Клетва включает в себя и дикие растения, и остатки деятельности человека – жители села Крылатского высаживали здесь огороды, рядом сохранились остатки фруктового сада и кладбища. Надгробные камни прямо среди заказника ветшают и исчезают, природа берет свое. А ведь здесь похоронены чьи-то предки... Мы точно знаем, что в 1880-е годы территорию кладбища в Крылатском огородили кирпичными столбами и металлическим забором.
Чудотворные источники
На дне Каменной Клетвы находятся несколько ручьев и источников. Один из них расположен на месте якобы чудотворного обретения в XIX веке иконы Рудненской Божией Матери. Старожилы вспоминают, какие очереди выстраивались за водой в 1990-е годы. Родник привлекал бомжей, цыган, попрошаек, слава о нем распространилась по всей Москве. Вода в роднике, впрочем, соответствует гигиеническим нормам. Грунтовые воды столицы, конечно, не лучший источник для питья, но в Крылатском родниковая вода проходит через слои известняка, песка, и, в общем-то, должна, по крайней мере, не вредить здоровью. Здесь химия часто вступает в противоборство с верой человека в чудесное исцеление. В последние годы родник облагородили, и журнал "Большой город", немало сделавший для Москвы в 2000-е годы, включил родник в число новых московских "мест силы" со своими преданиями, историями исцелений, суевериями.
Второй родник носит название Каменная Клетва. В нем довольно высокая скорость течения, поэтому за водой предпочитают приезжать на машинах. На территории природного заказника "Крылатские холмы" стараются поддерживать биологическое разнообразие. В научных журналах встречаются статьи о том, что здесь были выпущены выращенные в искусственных условиях куколки махаона.
Здесь отдыхали Шехтель и Грабарь
Москвичи приезжали сюда отдыхать, устраивали пикники. Крылатское, хотя и уступало Кунцеву по количеству дач, но все равно принимало сезонных гостей. Между Кунцевым и Крылатским находился дом архитектора Федора Шехтеля, одного из прославленных мастеров московского модерна. Высокое трехэтажное здание располагалось у кромки холма, откуда открывался вид на всю Москву. Художник Василий Максимов в 1878 году выполнил рисунок "Вид на деревню Крылатское", перещеголяв Шишкина, который любил наведываться в Тушино. В 1923-м обычную крестьянскую избу в Крылатском снимал Игорь Грабарь. Особое запустение после трудных лет Гражданской войны, когда новая власть еще не устоялась, а барские особняки потеряли своих хозяев, создавал особый шарм ужаса, понятного только возвышенной натуре. "Зато жизнь научная, литературная, театральная, художественная проступила наружу с небывалой отчетливостью. Большевики уже пытались овладеть ею, но еще не умели этого сделать, и она доживала последние дни свободы в подлинном творческом подъеме" (Владислав Ходасевич).
Дореволюционный Голливуд
Александр Ханжонков накануне революции построил в Крылатском киностудию. "В Крылатском... картины снимались полностью, без каких либо доделок", – вспоминает киноделец и добавляет: "...благо в нашем распоряжении тут было все, что надо – и лес, и река, и луг, и поле, а также строения всех видов и стилей". В 1915 году местная церковь Рождества Христова послужила декорацией для фильма "Иван Грозный", где монарха играл сам Федор Шаляпин.
Церковь как ориентир
Выигрышнее всего силуэт русской церкви смотрится на возвышении. Небольшой пригорок, лес вокруг, яркие лучи закатного солнца. "Красноватый закатный пламень набежал – и зарделась ты". К сожалению, в Москве осталось не больше десятка храмов, гармонично вписанных в пейзаж. Участки рядом с остальными культовыми сооружениями давно застроены зданиями или, что еще хуже, многоэтажками, нарушая первоначальный заданный зодчим камертон звучания среды. Но несколько исключений все же имеется. И свои заслуженные победные очки получит находящаяся на западе Москвы церковь Рождества Богородицы в Крылатском.
Горы, крутые склоны, тропинки в лесу, родники – и храм! В камне его выстроили в 1860–1870-е годы. Церковь, хотя и многое вынесла, окончательно была закрыта в 1941 году. На всякий случай снесли и колокольню, которая могла быть хорошим ориентиром для нацистских бомбардировщиков. Но даже в 1950-е годы, до начала хрущевских гонений на церковь, прихожане продолжали негласно собираться возле храма в Крылатском. А потом наступила пора новых религиозных гонений и изменения исторического облика района, когда на месте деревни появились современные дома. Разоряли и могилы, многие из них были перенесены на Хованское кладбище. Получается, что изуродованная, лишенная изначального предназначения Рождественская церковь осталась последним сторожем старины в Крылатском.
В 1980–1990-е годы начался процесс медленного восстановления храма, а внутренние росписи привели в порядок только в середине двухтысячных годов.
Удивительное чувство соприкосновения с природой и духовной жизнью, абсолютно сельские ландшафты влекут сюда москвичей со всех концов города...