Сидя на красивом холме: 5 секретов главной природной достопримечательности ЗАО

Исторический урбанист, научный сотрудник "Музея Москвы" Павел Гнилорыбов объясняет, почему Крылатское – одно из главных "мест силы" для москвичей.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

"Вид с крылатских высот очарователен. Но многие ли москвичи бывали там?" – спрашивает краевед XIX века Александр Ярцев. Быстрая жизнь современного мегаполиса настолько "съедает" наши нервы, что иногда требует перевоплощения в сентиментального литератора конца XVIII века. Нужно не спеша побродить по окрестным оврагам, взобраться на холм, прикоснуться к дереву, полюбоваться панорамой реки. Николай Михайлович Карамзин в своем "Вестнике Европы" старался культивировать это чувство среди москвичей. Для человека "эпохи Просвещения Природа, или Натура, – одно из важнейших понятий". "Портные и сапожники с женами и детьми рвут цветы на лугах и с букетами возвращаются в город. Мы видали это в чужих землях, а у нас видим только с некоторого времени и должны радоваться". Карамзин не упоминает в числе подмосковных достопримечательностей Крылатские холмы, но, побывав здесь, он бы непременно написал новую речь о всеобщем смягчении нравов.

Здесь целых три системы оврагов

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Да, хотя холмистый рельеф здесь и испытал большие изменения – снос села Крылатского, возведение Гребного канала – мы все равно оставим Крылатские холмы в числе лучших природных памятников города. Высоты здесь достигают 190 метров. Здесь целый три системы оврагов на холмистом склоне Москвы-реки – в северной части можно побродить по Татаровскому оврагу, в центре преодолеть Каменные заразы, а на юге осмотреть Каменную Клетву с родниками.

Татаровский овраг сухой, его наполняет вода лишь во время сильных дождей. То же самое относится и к Каменным заразам. Здесь много леса и песка, а течение замечается только в ливень. Каменная Клетва включает в себя и дикие растения, и остатки деятельности человека – жители села Крылатского высаживали здесь огороды, рядом сохранились остатки фруктового сада и кладбища. Надгробные камни прямо среди заказника ветшают и исчезают, природа берет свое. А ведь здесь похоронены чьи-то предки... Мы точно знаем, что в 1880-е годы территорию кладбища в Крылатском огородили кирпичными столбами и металлическим забором.

Чудотворные источники

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На дне Каменной Клетвы находятся несколько ручьев и источников. Один из них расположен на месте якобы чудотворного обретения в XIX веке иконы Рудненской Божией Матери. Старожилы вспоминают, какие очереди выстраивались за водой в 1990-е годы. Родник привлекал бомжей, цыган, попрошаек, слава о нем распространилась по всей Москве. Вода в роднике, впрочем, соответствует гигиеническим нормам. Грунтовые воды столицы, конечно, не лучший источник для питья, но в Крылатском родниковая вода проходит через слои известняка, песка, и, в общем-то, должна, по крайней мере, не вредить здоровью. Здесь химия часто вступает в противоборство с верой человека в чудесное исцеление. В последние годы родник облагородили, и журнал "Большой город", немало сделавший для Москвы в 2000-е годы, включил родник в число новых московских "мест силы" со своими преданиями, историями исцелений, суевериями.

Второй родник носит название Каменная Клетва. В нем довольно высокая скорость течения, поэтому за водой предпочитают приезжать на машинах. На территории природного заказника "Крылатские холмы" стараются поддерживать биологическое разнообразие. В научных журналах встречаются статьи о том, что здесь были выпущены выращенные в искусственных условиях куколки махаона.

Здесь отдыхали Шехтель и Грабарь

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Москвичи приезжали сюда отдыхать, устраивали пикники. Крылатское, хотя и уступало Кунцеву по количеству дач, но все равно принимало сезонных гостей. Между Кунцевым и Крылатским находился дом архитектора Федора Шехтеля, одного из прославленных мастеров московского модерна. Высокое трехэтажное здание располагалось у кромки холма, откуда открывался вид на всю Москву. Художник Василий Максимов в 1878 году выполнил рисунок "Вид на деревню Крылатское", перещеголяв Шишкина, который любил наведываться в Тушино. В 1923-м обычную крестьянскую избу в Крылатском снимал Игорь Грабарь. Особое запустение после трудных лет Гражданской войны, когда новая власть еще не устоялась, а барские особняки потеряли своих хозяев, создавал особый шарм ужаса, понятного только возвышенной натуре. "Зато жизнь научная, литературная, театральная, художественная проступила наружу с небывалой отчетливостью. Большевики уже пытались овладеть ею, но еще не умели этого сделать, и она доживала последние дни свободы в подлинном творческом подъеме" (Владислав Ходасевич).

Дореволюционный Голливуд

Александр Ханжонков накануне революции построил в Крылатском киностудию. "В Крылатском... картины снимались полностью, без каких либо доделок", – вспоминает киноделец и добавляет: "...благо в нашем распоряжении тут было все, что надо – и лес, и река, и луг, и поле, а также строения всех видов и стилей". В 1915 году местная церковь Рождества Христова послужила декорацией для фильма "Иван Грозный", где монарха играл сам Федор Шаляпин.

Церковь как ориентир

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Выигрышнее всего силуэт русской церкви смотрится на возвышении. Небольшой пригорок, лес вокруг, яркие лучи закатного солнца. "Красноватый закатный пламень набежал – и зарделась ты". К сожалению, в Москве осталось не больше десятка храмов, гармонично вписанных в пейзаж. Участки рядом с остальными культовыми сооружениями давно застроены зданиями или, что еще хуже, многоэтажками, нарушая первоначальный заданный зодчим камертон звучания среды. Но несколько исключений все же имеется. И свои заслуженные победные очки получит находящаяся на западе Москвы церковь Рождества Богородицы в Крылатском.

Горы, крутые склоны, тропинки в лесу, родники – и храм! В камне его выстроили в 1860–1870-е годы. Церковь, хотя и многое вынесла, окончательно была закрыта в 1941 году. На всякий случай снесли и колокольню, которая могла быть хорошим ориентиром для нацистских бомбардировщиков. Но даже в 1950-е годы, до начала хрущевских гонений на церковь, прихожане продолжали негласно собираться возле храма в Крылатском. А потом наступила пора новых религиозных гонений и изменения исторического облика района, когда на месте деревни появились современные дома. Разоряли и могилы, многие из них были перенесены на Хованское кладбище. Получается, что изуродованная, лишенная изначального предназначения Рождественская церковь осталась последним сторожем старины в Крылатском.

В 1980–1990-е годы начался процесс медленного восстановления храма, а внутренние росписи привели в порядок только в середине двухтысячных годов.

Удивительное чувство соприкосновения с природой и духовной жизнью, абсолютно сельские ландшафты влекут сюда москвичей со всех концов города...