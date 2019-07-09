Почему нужно хоть раз провести выходные в Курьянове

Впереди еще несколько рабочих дней, но мы предлагаем начать строить планы на выходные уже сегодня. Вместе с историческим урбанистом, научным сотрудником Музея Москвы Павлом Гнилорыбовым взглянем на одно из самых необычных мест Москвы – именно туда стоит успеть съездить хотя бы раз за это лето.

После Великой Отечественной войны Москва временно прекратила высотное строительство: в эти годы были возведены малоэтажные дома коттеджного типа в Хорошёвском районе, в районах Измайлово, Щукино, Перово, Новогиреево, Октябрьское поле, в окрестностях Бутырок.

Новые здания отличались, кроме низкой этажности, зелеными дворами, наличием фонтанов (как в Немецкой слободе на северо-западе города), внимательным отношением к деталям, неплохим декором. Но мало кто заглядывает в образцово-показательный район Курьяново, который находится всего в 20 минутах езды от станции метро "Печатники". В таких декорациях совершенно не веришь, что находишься внутри МКАД.

Деревня Декурьяново существовала на берегах Москвы-реки с незапамятных времен. Но в советское время местных жителей переселили внутрь Щербинского экспериментального железнодорожного кольца – так возникла деревня Новокурьяново. А на освободившейся территории власть принялась строить поселок и Московскую станцию аэрации.

Новая станция готовилась принять канализационные стоки чуть ли не половины Москвы, она работает до сих пор. В 1950-е годы началось возведение поселка рядом. Работами руководил архитектор Иннокентий Кычаков, который после окончания ВХУТЕИНа работал над озеленением Москвы, созданием Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. Возможно, ему помогали В.Н. Бровченко и Ю.С. Бочков.

Дома в районе Курьяново можно отнести к авторской и высокой архитектуре. Появились магазины, был построен отличающийся довольно тонкой отделкой Дом культуры (ДК Аэрации). Он очень похож на какой-нибудь закавказский проект сталинских лет. Так начал формироваться своеобразный и пестрый мир, который сохраняет свою идентичность до сих пор. Жителям даже не нужно выбираться в Москву – они называли свой поселок "городом-садом Курьяновском".

В Курьяново произошло довольно много исторических событий. В годы перестройки в местном ДК выступали панки под руководством Андрея Панова (Свиньи). Чуть позже район упоминали в культовой песне группы "Кровосток". В 2000-е годы из-за образа поселка, застрявшего во времени, здесь снимали многие российские фильмы и сериалы – например, "Бумер".

Современное Курьяново утопает в цветах и каштанах. К небольшим сталинским домикам на два-четыре хозяина пристроены сарайчики, подвалы. В Курьянове много слив, яблок, груш, фруктовых садов. В центре поселка находится памятник Ленину, прогулочная зона с аллеями, почтовое отделение с советским гербом.

Экологическое состояние местности и близость станции аэрации, конечно, играют свою роль в формировании конечной цены квартиры, хотя неприятный запах, по свидетельству местных жителей, появляется только периодически. Риелторы регулярно отправляют Курьяново в список худших районов Москвы, но где еще можно купить добротную сталинскую двушку за шесть-семь миллионов рублей? Все это сочетается с отличной транспортной доступностью – да, до метро далековато, но рядом находится железнодорожная платформа.

Курьяново пока не стало центром внутримосковского туризма. Но здесь действительно можно ощутить иной бег времени, насладиться невысокой застройкой, увидеть сушащееся на улице белье. Курьяново – идеальный вариант эскапизма на выходные, если нет времени выбираться за МКАД.

Курьяново примыкает к древнему историческому району Перерва, связанному с Москвой-рекой. Здесь главная водная артерия города делает сложную петлю. Советую по дороге в эти места посетить малоизвестный Николо-Перервинский монастырь, древнюю и уважаемую обитель. А в самом Курьянове стоит обязательно прогуляться вокруг центральной площади, заглянуть во дворики, поискать интересные детали вроде шрифтов на ДК, посидеть в местном кафе. Все-таки не каждый день Москва дает возможность остановить бурный ритм жизни и внести каплю размеренности.