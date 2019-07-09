Почему нужно хоть раз провести выходные в Курьянове

Впереди еще несколько рабочих дней, но мы предлагаем начать строить планы на выходные уже сегодня. Вместе с историческим урбанистом, научным сотрудником Музея Москвы Павлом Гнилорыбовым взглянем на одно из самых необычных мест Москвы – именно туда стоит успеть съездить хотя бы раз за это лето.
Фото: wikimedia.org/Leokand по лицензии Attribution-Share Alike 3.0 Unported
После Великой Отечественной войны Москва временно прекратила высотное строительство: в эти годы были возведены малоэтажные дома коттеджного типа в Хорошёвском районе, в районах Измайлово, Щукино, Перово, Новогиреево, Октябрьское поле, в окрестностях Бутырок.
Новые здания отличались, кроме низкой этажности, зелеными дворами, наличием фонтанов (как в Немецкой слободе на северо-западе города), внимательным отношением к деталям, неплохим декором. Но мало кто заглядывает в образцово-показательный район Курьяново, который находится всего в 20 минутах езды от станции метро "Печатники". В таких декорациях совершенно не веришь, что находишься внутри МКАД.
Деревня Декурьяново существовала на берегах Москвы-реки с незапамятных времен. Но в советское время местных жителей переселили внутрь Щербинского экспериментального железнодорожного кольца – так возникла деревня Новокурьяново. А на освободившейся территории власть принялась строить поселок и Московскую станцию аэрации.
Новая станция готовилась принять канализационные стоки чуть ли не половины Москвы, она работает до сих пор. В 1950-е годы началось возведение поселка рядом. Работами руководил архитектор Иннокентий Кычаков, который после окончания ВХУТЕИНа работал над озеленением Москвы, созданием Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. Возможно, ему помогали В.Н. Бровченко и Ю.С. Бочков.
Фото: wikimedia.org/ Leokand по лицензии Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Дома в районе Курьяново можно отнести к авторской и высокой архитектуре. Появились магазины, был построен отличающийся довольно тонкой отделкой Дом культуры (ДК Аэрации). Он очень похож на какой-нибудь закавказский проект сталинских лет. Так начал формироваться своеобразный и пестрый мир, который сохраняет свою идентичность до сих пор. Жителям даже не нужно выбираться в Москву – они называли свой поселок "городом-садом Курьяновском".
В Курьяново произошло довольно много исторических событий. В годы перестройки в местном ДК выступали панки под руководством Андрея Панова (Свиньи). Чуть позже район упоминали в культовой песне группы "Кровосток". В 2000-е годы из-за образа поселка, застрявшего во времени, здесь снимали многие российские фильмы и сериалы – например, "Бумер".
Современное Курьяново утопает в цветах и каштанах. К небольшим сталинским домикам на два-четыре хозяина пристроены сарайчики, подвалы. В Курьянове много слив, яблок, груш, фруктовых садов. В центре поселка находится памятник Ленину, прогулочная зона с аллеями, почтовое отделение с советским гербом.
Экологическое состояние местности и близость станции аэрации, конечно, играют свою роль в формировании конечной цены квартиры, хотя неприятный запах, по свидетельству местных жителей, появляется только периодически. Риелторы регулярно отправляют Курьяново в список худших районов Москвы, но где еще можно купить добротную сталинскую двушку за шесть-семь миллионов рублей? Все это сочетается с отличной транспортной доступностью – да, до метро далековато, но рядом находится железнодорожная платформа.
Фото: wikimedia.org/Leokand по лицензии Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Курьяново пока не стало центром внутримосковского туризма. Но здесь действительно можно ощутить иной бег времени, насладиться невысокой застройкой, увидеть сушащееся на улице белье. Курьяново – идеальный вариант эскапизма на выходные, если нет времени выбираться за МКАД.
Курьяново примыкает к древнему историческому району Перерва, связанному с Москвой-рекой. Здесь главная водная артерия города делает сложную петлю. Советую по дороге в эти места посетить малоизвестный Николо-Перервинский монастырь, древнюю и уважаемую обитель. А в самом Курьянове стоит обязательно прогуляться вокруг центральной площади, заглянуть во дворики, поискать интересные детали вроде шрифтов на ДК, посидеть в местном кафе. Все-таки не каждый день Москва дает возможность остановить бурный ритм жизни и внести каплю размеренности.