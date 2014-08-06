Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Спорт

06 августа 2014, 16:50

Заключительный этап Russian Superbike 2014 пройдет в Москве 31 августа

гонки байки Russian Superbike 2014

Фото: ИТАР-ТАСС

Заключительный VI этап международных соревнований Russian Superbike 2014 состоится в Москве 31 августа. Финальные соревнования сезона пройдут на автодроме Moscow RaceWay.

До решающих заездов нынешнего сезона смогли добраться только самые быстрые и удачливые спортсмены. На трассе Moscow RaceWay они сразятся за звание лучшего мотогонщика RSBK 2014.

На старт гонки выйдут более 100 пилотов из России и стран СНГ. Гоночные серии заключительного этапа будут проходить в классах Superbike & STK 1000 и Supersport & STK 600. Также состоится любительская гонка StockOpen. В связи с повышением интереса к мотоспорту в России, этот класс будет самым многочисленным по количеству пилотов, среди которых много новичков.

Однако зрителей, пришедших на закрытие сезона Russian Superbike 2014, ждут не только гонки. Так, для любителей мотоспорта пройдут соревнования по мотоджимхане, которая появилась в России совсем недавно. Также гости мероприятия смогут стать свидетелями тест-драйвов от ведущих мотопроизводителей, при этом все желающие смогут самостоятельно протестировать байки.

Кроме того, мото-городок подготовлен для детей: соревнования на беговелах, конкурсы и викторины с подарками и медалями для победителей.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать