Заключительный этап Russian Superbike 2014 пройдет в Москве 31 августа

Фото: ИТАР-ТАСС

Заключительный VI этап международных соревнований Russian Superbike 2014 состоится в Москве 31 августа. Финальные соревнования сезона пройдут на автодроме Moscow RaceWay.

До решающих заездов нынешнего сезона смогли добраться только самые быстрые и удачливые спортсмены. На трассе Moscow RaceWay они сразятся за звание лучшего мотогонщика RSBK 2014.

На старт гонки выйдут более 100 пилотов из России и стран СНГ. Гоночные серии заключительного этапа будут проходить в классах Superbike & STK 1000 и Supersport & STK 600. Также состоится любительская гонка StockOpen. В связи с повышением интереса к мотоспорту в России, этот класс будет самым многочисленным по количеству пилотов, среди которых много новичков.

Однако зрителей, пришедших на закрытие сезона Russian Superbike 2014, ждут не только гонки. Так, для любителей мотоспорта пройдут соревнования по мотоджимхане, которая появилась в России совсем недавно. Также гости мероприятия смогут стать свидетелями тест-драйвов от ведущих мотопроизводителей, при этом все желающие смогут самостоятельно протестировать байки.

Кроме того, мото-городок подготовлен для детей: соревнования на беговелах, конкурсы и викторины с подарками и медалями для победителей.