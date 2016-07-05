В Москве стартовала многодневная велогонка до Владивостока

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

В Москве стартовала ультра-марафонская шоссейная многодневная велогонка Red Bull Trans-Siberian Extreme. Участники заезда проедут 9300 километров и финишируют во Владивостоке 28 июля.

Первый этап гонки длиной 418 километров проходит между Москвой и Нижним Новгородом по участку федеральной трассы М7 "Волга", по территории Московской, Владимирской и Нижегородской областей.

Организатор гонки Пауль Брюк в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал, что в заезде участвуют велосипедисты из России, Австрии, Франции, Бразилии и Таиланда. По его словам, велосипедисты начали заезд со скоростью 40 километров в час.

Организатор велогонки Red Bull Trans-Siberian Extreme – о начале пути

Маршрут гонки пройдет вдоль Байкала и границ с Казахстаном, Монголией и Китаем. Участники будут проезжать Нижний Новгород, Казань, Пермь, Екатеринбург, Тюмень, Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Читу, Свободный и Хабаровск.

Гонка пройдет в 14 этапов от 319 до 1372 километров длиной.

В заезде две категории – соло и дуо. Всего в нем участвуют 12 атлетов (шесть сольных гонщиков и два дуэта). В категории соло дистанцию преодолевают россиянин Алексей Щебелин, австрийцы Андреас Фукс и Эдуард Фукс, француз Паскаль Пиш, бразилец Марсело Флорентино Соарес и таец Пвинн Руджикьетхомджрон. В категории дуо едут Михаил Маняхин с Романом Маркаряном и немецкая пара Мартин Теммен и Маттиас Фишер.