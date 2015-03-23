Полицейский получил ожог лица при задержании грабителя

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Подмосковный полицейский получил ожог лица во время задержания грабителя в магазине на юге столицы, сообщает Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу управления МВД по Подмосковью.

"Около 19.00 неизвестный, угрожая газовым баллончиком, потребовал у продавца продуктового магазина на улице Ленинская слобода отдать ему денежные средства. Оказавшийся рядом полицейский среагировал и задержал злоумышленника, а затем передал его столичным коллегам", - рассказал сотрудник пресс-службы.

Однако во время задержания злоумышленник прыснул полицейскому в лицо из газового баллончика. Страж порядка был доставлен в ГКБ им. Боткина. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.

Ранее в подмосковном городе Щелково пешеход ударил сотрудника полиции ножом и скрылся с места преступления. В настоящее время идет розыск злоумышленника, полицейский был госпитализирован.