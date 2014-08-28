Газовое хозяйство столицы готово к отопительному сезону - Сергей Собянин

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Газовое хозяйство Москвы полностью готово к отопительному сезону, сообщил Сергей Собянин во время осмотра газорегуляторного пункта "Щукино".

"Через этот пункт проходит треть всего газа столицы. В октябре мы запустим объект на полную мощь. Кроме того, мы управляем всеми системами запорных устройств дистанционно. Параллельно мы ведем работы на 6 объектах. Газовое хозяйство города готово к зиме", - доложил мэру Москвы гендиректор ОАО "Мосгаз" Гасан Гасангаджиев.

К ГРП "Щукино" подключены такие крупные объекты, как ТЭЦ-16, ОАО "Мосэнерго", РТС "Красная Пресня", "ОАО "МОЭК", а также ТЭС "Международная". Кроме того, пункт обеспечивает подачу газа в предприятия и жилые дома ЗАО, СЗАО и ЦАО. Ежегодно через ГРП "Щукино" транспортируется 4 млрд. м³ газа.

ГРП "Щукино" был построен в 1980 году. За более чем 30 лет его оборудование устарело, поэтому в 2012 году объект решили реконструировать. Работы начались в марте 2013 года и завершились в мае 2014.

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Сергей Собянин отметил сжатые сроки, в которые удалось провести реконструкцию, ведь основные работы выполнили в течение 8 месяцев, а ранее это заняло бы более 2 лет. В ходе реконструкции были созданы новое здание ГРП, 2 пункта учета расхода газа, инженерный центр и другие объекты. В результате пропускная способность ГРП "Щукино" увеличилась с 500 тысяч м³/час до 625 тысяч м³/час.

На ГРП установлено преимущественно отечественное оборудование. Кроме того, распределение расхода газа управляется автоматически. Это позволило сократить штат с 7 до 1 человека. Постоянного присутствия персонала на ГРП больше не требуется. Помимо этого, новое оборудование работает, не создавая сильного шума.



Отметим, что, по решению Сергея Собянина, с 2012 года ведется работа по реконструкции крупнейших ГРП столицы. Например, 2 года назад был запущен обновленный ГРП "Южная ГС". А за 2013-2014 годы были реконструированы ГРП "Щукино", "Текстильщики", "Теплый Стан" и "Черкизово". Сейчас ведутся работы на газорегуляторном пункте "Головино" и "Очаково", их запустят к началу отопительного сезона.

Ранее мэр Москвы поручил завершить подготовку к отопительному сезону к 1 сентября. С мая по август в городе ежегодно проводятся плановые работы по подготовке к зиме зданий, оборудования и коммунальных сетей.

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Так, на начало августа были проведены гидравлические испытания на сетях почти 33 тысячи зданий, в том числе 23,5 тысячи жилых домов. Кроме того, работы по отключению потребителей от горячего водоснабжения проводятся в соответствии с утвержденным графиком (не более 10 дней).

К 1 августа подготовлено 12,1 километра тепловых сетей, выполнена наладка и ремонт 7,4 тысячи центральных тепловых пунктов. Что касается работ в электросетевом хозяйстве, то на 1 августа были отремонтированы 37,3 километра кабельных линий, произведена наладка 672 трансформатных и распределительных подстанций. Также выполнен профилактический ремонт 2,7 километра газовых сетей и 324 газорегулирующих пунктов.

К 1 сентября подготовят более 18 тысяч единиц дорожно-уборочной техники , а также 149 мобильных снеготаялок и 56 стационарных снегосплавных пунктов.