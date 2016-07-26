Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 июля 2016, 19:47

Экономика

Москвичи приняли запах антивандального покрытия в подземном переходе за газ

Фото: m24.ru/Александр Сивцов

Москвичи приняли запах антивандального покрытия за газ в одном из подземных переходов на севере Москвы, сообщает Агентство "Москва".

Ранее в Центре управления в кризисных ситуациях столичного управления МЧС агентству рассказали, что в подземном переходе на Ленинградском шоссе между домами №№ 37 и 44 ощущается запах газа.

На место выехали сотрудники МЧС и специалисты Мосгаза. При этом в самом Мосгазе заверили, что утечки в данном месте не могло быть, так как ближайший газопровод находится в 42 метрах от подземного перехода.

Позднее в Гормосте сообщили, что причиной запаха, который горожане приняли за газ, стало антивандальное средство, которым сотрудники предприятия очищали стены от граффити.

газ Мосгаз чп подземный переход

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика