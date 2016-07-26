Москвичи приняли запах антивандального покрытия в подземном переходе за газ

Фото: m24.ru/Александр Сивцов

Москвичи приняли запах антивандального покрытия за газ в одном из подземных переходов на севере Москвы, сообщает Агентство "Москва".

Ранее в Центре управления в кризисных ситуациях столичного управления МЧС агентству рассказали, что в подземном переходе на Ленинградском шоссе между домами №№ 37 и 44 ощущается запах газа.

На место выехали сотрудники МЧС и специалисты Мосгаза. При этом в самом Мосгазе заверили, что утечки в данном месте не могло быть, так как ближайший газопровод находится в 42 метрах от подземного перехода.

Позднее в Гормосте сообщили, что причиной запаха, который горожане приняли за газ, стало антивандальное средство, которым сотрудники предприятия очищали стены от граффити.