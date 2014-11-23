Из-за утечки бытового газа на юго-западе столицы пострадала женщина

Фото: ТАСС

В квартире дома на Профсоюзной улице в воскресенье, 23 ноября, произошла утечка газа. В результате ЧП пострадала женщина.

Инцидент случился на последнем этаже 12-этажного строения. Как рассказали Агентству "Москва" в правоохранительных органах, произошел хлопок газа в духовке газовой плиты.

В настоящее время на месте ЧП работают аварийные службы города.

В пресс-службе "Мосгаза" сообщили, впрочем, что заявки об утечке газа на Профсоюзной улице не получали. "Заявки по данному адресу на телефон "04" не поступало. По всей видимости, женщина нарушила правила пользования плитой, что и привело к инциденту. Речи о проблеме в системе общего газоснабжения дома не идет", - отметила представительница пресс-службы.

Напомним, что неделю назад, 16 ноября, из-за ЧП на газораспределительной подстанции Пресненского района загорелись 18 квартир на Шелепихинской набережной. Шесть человек пострадали. Две пожилые женщины попали в Институт Склифософского с ожогами дыхательных путей. Еще шестьсот жителей эвакуировали с места ЧП. Без газа остался 31 дом.

По предварительным данным, размер ущерба от пожаров составляет 13 миллионов рублей.

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что все квартиры отремонтируют за счет городского бюджета вне зависимости от того, приватизированы они или нет.

В городе создана специальная комиссия из представителей Ростехнадзора, "Мосгаза", департамента топливно-энергетического хозяйства и независимых экспертов, которая должна в течение 10 дней и установить причину ЧП. "Мосгаз" уже начал выплаты компенсаций пострадавшим от взрыва газа.