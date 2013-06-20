Москвичей просят не перекрывать газ, уезжая в отпуск

Фото: mos-gaz.ru

Сотрудники Мосгаза обратились к москвичам с просьбой не перекрывать газовые краны в квартирах при отъезде на отдых. Одним поворотом рукоятки "общественного" вентиля можно случайно отключить газ не только у себя, но и во всем подъезде, а решить эту проблему в отсутствие хозяев крайне сложно, утверждают специалисты.

Предупреждение прежде всего касается жильцов квартир на первых этажах. По словам главного инженера управления внутридомового газового оборудования ОАО "МОСГАЗ" Сергея Коновалова, открытие крана на стояке должно производиться специалистами только после контрольной опрессовки, которая позволяет определить, закрыты ли краны на газовых приборах, таких как газовая плита или газовый водонагреватель, по всему стояку. Жильцы, включая прибор при отсутствии газа, могут оставить кран открытым. А это может привести к возгоранию или даже взрыву.

Правила эксплуатации газовых плит

Когда в квартирах с перекрытыми кранами никого нет, газовщикам приходится обращаться к представителям управляющих компаний, руководителям районных управ и префектур округов, а также к полиции и МЧС. При этом жильцы вышерасположенных квартир на сутки-двое остаются без газа. Только на этой неделе газовые службы дважды выезжали по таким заявкам.

В Мосгазе напоминают, что в таких случаях надо срочно звонить по телефону 04 или на "горячую линию" — (495) 660-20-02.