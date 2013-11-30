В Москве произошел крупный пожар в гаражном комплексе

На юго-востоке Москвы загорелись гаражи

На юго-востоке Москвы произошел пожар. Возгорание произошло в субботу вечером на территории гаражного комплекса на площади 300 квадратных метров, позже пламя распространилось до 700 квадратных метров, сообщает телеканал "Москва 24".

Информация поступила на пульт дежурного в 19.45. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту пожара в 19.56. На месте возгорания работают спасатели.

С огнем борются 92 человека с помощью 25 единиц техники. В результате тушения пожара погибли двое спасателей. В настоящее время возгорание локализовано.