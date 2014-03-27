Подстаканник, корзинка и пульсометр: весенний апгрейд велосипеда

Фото: ИТАР-ТАСС

Весна - время доставать или покупать велосипеды. Многие новички, желая сэкономить, покупают велосипед в базовой комплектации, то есть "железяку" с рулем, парой плохоньких колес и простым сиденьем. Такой агрегат, может, и будет исправно возить своего хозяина, но назвать езду комфортной будет очень сложно. Чем дополнить свой "велик" и как сделать его современным, читайте в материале M24.ru.

Освещение

Даже тем, кто не собирается наматывать на велосипеде сотни километров по автомобильным дорогам, лучше оборудовать двухколесного друга световозвращающими катафотами и прочими светящимися элементами, чтобы быть заметным для автомобилей, а также передней фарой для поездок в сумерки и темное время суток. Если же вы намерены гонять по автодорогам, не лишним будет стоп-сигнал и зеркала заднего вида.

Из ноу-хау в плане подсветки стоит отметить анимированное светодиодное освещение SpokePOV. 60 ярких светодиодов управляются контроллером, он может превратить колесо в дисплей, показывающий любое изображение, и даже анимировать его. Освещение можно установить на спицы колес любого типа от 20” и более. Рисунок закачивается с компьютера через COM-порт и появляется только во время вращения колеса со скоростью от 10 км/ч.

Звонок

Звонок (или дудка) очень пригодится, чтобы не наехать на зазевавшегося пешехода, собаку, кошку или другого велосипедиста (сразу же оговоримся, что вообще-то езда на велосипеде по тротуарам и пешеходным дорожкам правилами дорожного движения запрещена - передвигаться на двух колесах можно только по велосипедным дорожкам и автодорогам).

Защита

Чтобы обезопасить себя от попадания в глаза пыли, песка или вездесущих насекомых, можно купить очки или даже установить на руль ветровое стекло.

Не помешает велофанату и защитный шлем, который в случае чего убережет голову от возможных травм. Из средств защиты в продаже также имеются наколенники, налокотники, перчатки.

Ездить с комфортом на велосипеде могут не только родители с детьми, но и отъявленные модницы, не желающие расстаться с юбкой даже на время велопрогулки. Защита представляет собой чехол, который одевается на заднее крыло, не давая, при этом, юбке или подолу платья угодить в резво крутящиеся спицы.

Если сломался в пути Кстати, наборчик для "настройки" велосипеда тоже не повредит. В дороге может пригодиться насос, ремонтный набор с клеем, шкуркой и заплатками для покрышек и набор инструментов. В современные дорожные наборы велоинструментов входят несколько шестигранников, отвертка и один-два накидных ключа. В более продвинутых наборах также имеются бортировочные лопатки, нож, выжимка цепи и ключ для спиц. Предназначены такие наборы для поверхностной регулировки велосипеда в пути.

Седло

Комфорт велосипедиста начинается с выбора удобного сиденья. На многих моделях установлены седла, которыми можно пытать. Улучшить ситуацию могут чехлы, например, гелевые: они делают поездки по кочкам и пересеченной местности менее болезненными для вашей пятой точки. В идеале, конечно, лучше сразу купить удобное сиденье.

Колеса

Выбирая колеса, важно помнить одно простое правило: чем меньше у велосипеда вес, тем лучше он разгоняется, проще идет в гору и стабильней управляется.

Если вы ездите на велосипеде начального или среднего сегмента, то на нем, вероятнее всего, установлены недорогие широкие покрышки и тяжелые камеры. Если использовать полуслики, то при одной только смене шин и камер можно снизить вес до полукилограмма, а это уже прорыв. Полуслики – это покрышки, почти лысые по центру и имеющие грунтозацепы по бокам.

Но не приобретайте и слишком легкие покрышки: в них мало резины, а значит, они быстрее будут приходить в негодность и резаться всем тем, что валяется на наших дорогах.

Руль

Апгрейдить имеющийся руль можно с помощью рогов. Они позволяют менять положение кистей рук на руле, защищают тормозные ручки и манетки при падении.

Грипсы (рукоятки на руль) делают его мягче.

Можно целиком заменить руль на карбоновый. Помимо уменьшения веса у углеволокна есть еще одно замечательное свойство – оно поглощает микровибрации.

Крылья

У велосипедов тоже есть крылья. Они обеспечивают защиту от брызг из-под колес в слякотную погоду.

Перевозка личных вещей и детей

Вопрос о том, куда положить жизненно необходимые вещи во время катания, вставал перед каждым велосипедистом. Классический вариант - это, конечно, рюкзак или подседельная сумка. А вот любителям красивой езды очень пригодится корзинка. В основном они бывают двух видов: съемная металлическая корзинка с ручками (с такой очень удобно ездить в магазин или в парк, например, за яблоками) или плетеная (тоже снимается, но зачастую не имеет ручки).

На багажниках, которые крепятся к раме над задним колесом и могут быть регулируемыми и нерегулируемыми, можно перевозить грузы не тяжелее 25 кг.

Производители велосипедов предусмотрели и возможность семейных велопоездок с маленькими детьми. Существует несколько разновидностей детских велокресел, которые отличаются способом крепления. Одни крепятся над задним колесом либо к багажнику, либо к раме велосипеда и рассчитаны на детей весом до 22 кг (примерно до 4 лет). Другие представляют собой вполне комфортный для малышей мини-прицеп на двух колесах, который крепится к заднему колесу. Такие "прицепы" и стоят дороже, но и рассчитаны на детей от года до 6 лет (до 45 кг) и оборудованы тентом для защиты от непогоды и насекомых. Некоторые модели - трансформеры: к ним крепится ручка и третье (переднее поворотное) колесо - получается летняя прогулочная коляска.

Независимо от модели все кресла оборудованы ремнями безопасности.

Подставки для стаканов и бутылок



Вода, чай и прочая жидкость для велосипедиста все равно, что масло для велосипеда. На ходу удобно пить из фляги или из питьевой системы за плечами. Фляга крепится к раме с помощью специального фиксатора и извлекается по мере необходимости. Гидратор же – это целая система. Она представляет собой пластиковую емкость для воды, к нижней части которой подсоединен гибкий пластиковый или силиконовый шланг с клапаном (соском) на конце. Клапан сконструирован таким образом, что для подачи воды достаточно чуть прижать зубами колпачок клапана и повернуть его в сторону.

Использование гидратора В велосипедном спорте использование гидратора на ходу гораздо более безопасно, чем велофляги, так как велосипедисту, вместо того чтобы отвлекаться на доставание (пусть даже из держателя на раме) и питье из фляги, достаточно наклонить голову к соску, закрепленному на лямке рюкзака. Но на этом все ее реальные преимущества заканчиваются. Из недостатков: в отличие от фляги, которая в большинстве случаев крепится к раме велосипеда, питьевая система увеличивает вес рюкзака на 2-3 килограмма (в зависимости от емкости и заполненности);

если ваш рюкзак не имеет специальной системы, которая обеспечивает воздушную подушку между спиной и рюкзаком (по типу Deuter AirComfort) или термомешка, то холодная вода в гидраторе, наряду с тяжелым рюкзаком, может привести к травмированию спины;

существует вероятность раздавить емкость с водой вещами в рюкзаке (если он заполнен «под зявязку»). Справедливости ради нужно признать, что это касается только низкокачественных питьевых систем;

опять же, наполнить обычную велофлягу гораздо легче, чем питьевую систему в рюкзаке;

гидратор в восемь-десять раз дороже фляги. К тому же, для чистки шланга гидратора необходим специальный ершик, который тоже стоит денег.

Один из любимых хипстерских элементов - велосипедный подстаканник, куда вставляются картонные стаканчики с кофе, термочашки, а иногда даже небольшие горшочки с цветами. Это вещь скорее имиджевая, чем функциональная, но почему бы и нет?

Велогаджеты

Велокомпьютер предназначен для подсчета и отображения текущей и средней скорости велосипедиста, пройденной дистанции, времени в пути и другой полезной информации. Те, кто однажды попробовал кататься на велосипеде, оснащенном велокомпьютером, навсегда остаются его поклонниками.

Одна из новинок на рынке – это гаджет, который крепится к любым велоочкам и может выводить мгновенную информацию о скорости, каденсе, ЧСС, давлении и т.д. Велоочки Sportiiiis – это спортивный HUD дисплей. Беспроводной сенсор программируется на обработку сигналов от любых устройств с интерфейсом ANT+. Например, можно настроить его на пульсометр и задать поведение светодиодных индикаторов в зависимости от частоты сердечных сокращений. Пока ЧСС во время тренировки находится в рабочем диапазоне (к примеру, 145-155 уд/мин), у вас на очках в зоне вашей видимости будет медленно мигать зеленый центральный LED. Как только пульс снизится, т.е выйдет из диапазона рабочей частоты, на велоочках замигает левый желтый светодиод. А при повышении ЧСС замигает правый желтый маячок. Если пульс продолжит расти, то сначала загорится оранжевый, а затем и красный LED’ы.

Датчик каденса позволяет подсчитывать частоту педалирования велосипедиста. Для работы датчика необходим специальный велокомпьютер.

Пульсометр необходим для контроля пульса. Информация выводится на отдельный экран. Экран может крепиться к запястью велосипедиста или на руль велосипеда. Такие аксессуары для велосипеда как датчик каденса и пульсометр в большинстве случаев необходимы только велосипедистам-профессионалам.

Примерные цены на велоаксессуары Световозваращетели и декоративные фонари от 200 рублей Световозваращетели и декоративные фонари от 200 рублей Передняя фара от 1000 рублей Стоп-сигнал (задний фонарь) – от 300 рублей Звонок (дудка) 150-300 рублей Зеркала заднего вида от 300 рублей Ветровое стекло 1000 рублей Защитный шлем от 800 рублей Велоаптечка (ремонтный набор) от 130 рублей Насос от 300 рублей Набор инструментов от 600 рублей Чехол на седло гелевый – от 600 рублей Седло от 1000 рублей Рога от 450 рублей Крылья от 300 рублей Рюкзаки и сумки от 300 рублей Корзина от 1200 рублей Багажник от 600 рублей Детское кресло от 2000 до 13000 рублей Фляга 0,5 л и крепление для неё от 450 рублей Питьевая система (гидратор) – от 500 рублей Велокомпьютер от 1500 рублей

Оксана Загребнева