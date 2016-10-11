Возьмите трубку: куда сдавать Galaxy Note 7

11 октября компания Samsung попросила владельцев Galaxy Note 7 выключить свои смартфоны. Неисправность, заставляющая новинку корейского производителя воспламеняться, не была обнаружена, производство остановлено. Несмотря на то, что в России официальный старт продаж Galaxy Note 7 перенесли на неопределенный срок, опасные гаджеты оказались на руках у многих россиян. m24.ru выяснило, что делать с такими телефонами в Москве.



Фото: samsung.com

Galaxy Note 7: ГОРЯЧИЕ ХРОНИКИ 2 августа смартфон появился в продаже в Южной Корее, а с 19 августа – в США, Китае, Австралии и других странах. В России старт продаж Galaxy Note 7 был намечен на 26 августа, а затем отложен до 16 сентября. 2 августа смартфон появился в продаже в Южной Корее, а с 19 августа – в США, Китае, Австралии и других странах. В России старт продаж Galaxy Note 7 был намечен на 26 августа, а затем отложен до 16 сентября. В начале сентября компания Samsung остановила во всех странах продажи смартфонов Galaxy Note 7 из-за неполадок с аккумуляторами, из-за которых смартфон может загореться. На тот момент по всему миру были проданы более 2,5 миллиона смартфонов. В компании насчитали 35 случаев перегрева и выхода из строя аккумуляторов. Старт продаж смартфонов Samsung Galaxy Note 7 в России отложили на неопределенное время. На рынок новинки могли выйти позже осенью. Все смартфоны, поступившие в страну до 2 сентября, отправлены обратно. 11 октября Росавиация запретила использовать опасные смартфоны в самолетах и аэропортах. Запрет распространяется на включение, зарядку и использование. Запрет на использование гаджета будет действовать, пока производитель не устранит все потенциально опасные дефекты своих смартфонов.



Как пояснили в техподдержке российского представительства Samsung Electronics, компания сейчас ведет расследование причин неисправности телефонов. Продажа и обмен аппаратов остановлены во всем мире. Пользователей – даже тех, чьи Galaxy Note 7 ведут себя спокойно – просят выключить их и как можно скорее сдать в магазины. Все официальные продавцы предупреждены и ждут.

В России проблема сдачи взрывающихся телефонов осложняется тем, что официального старта продаж в стране не было. Все Galaxy Note 7, приехавшие в российские магазины, отправились обратно. А те, которые были привезены из путешествий, а также заказаны по почте, застряли у своих владельцев.



Фото: samsung.com

Говорит Samsung: что делать с Galaxy Note 7

Как сообщили в пресс-службе российского представительства Samsung Electronics, компания готова обменять Galaxy Note7, полученные в рамках предзаказа или приобретенные за пределами России. Для общения с их владельцами создана специальная горячая линия.

Куда нести телефон – вне зависимости от его состояния – расскажут по телефону 8 800 555 55 55.

Samsung Electronics предлагает замену Galaxy Note 7 на Galaxy S7 или S7 edge с компенсацией разницы в стоимости устройств. Кроме того, компания предоставит каждому сдавшему смартфон промокод на скидку в 3000 рублей для любых покупок во всех фирменных магазинах компании в России.

Потребовать вернуть деньги тоже можно – потраченную на смартфон сумму вернут в полном объеме.

Право потребителя на безопасность товара Это право нам дает статья 7 закона о правах потребителя. Потребитель имеет право на то, чтобы товар при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации был безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды, а также не причинял вред имуществу потребителя. Это право нам дает статья 7 закона о правах потребителя. Потребитель имеет право на то, чтобы товар при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации был безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды, а также не причинял вред имуществу потребителя. Изготовитель обязан обеспечивать безопасность товара в течение установленного срока службы или срока годности товара. Если такой срок не установлен изготовителем, это автоматически обязывает его обеспечить безопасность товара в течение девяти лет со дня покупки. Вред, причиненный товаром жизни, здоровью или имуществу потребителя должен быть возмещен.



Купили что-то некачественное: что можно сделать

Вы потребитель, и закон на вашей стороне – так и скажите там, где вам продали неисправный телефон, некачественно сшитую одежду или разваливающуюся мебель.

Согласно статье 18 закона о защите прав потребителей, вы вправе потребовать:

замены на товар этой же марки (этих же модели и (или) артикула);

замены на товар другой марки с перерасчетом стоимости;

соразмерного уменьшения цены товара;

безвозмездного ремонта;

возврата денег.

В любом случае вам придется писать заявление (от руки). Отправляясь сдавать некачественную покупку, не забудьте взять с собой паспорт. Заявление пишется в свободной форме с указанием недостатка товара, заявления об отказе от исполнения договора купли-продажи и требования вернуть деньги, обменять товар или отремонтировать его.

Не забудьте получить штамп продавца о получении завлечения.

Хотите поменять некачественный товар: к чему апеллировать

Согласно первому пункту статьи 21 закона о правах потребителя, покупатель, обнаруживший недостатки купленного товара, имеет право обменять его в течение гарантийного срока.

Продавец (или изготовитель, уполномоченная организация, импортер) обязан заменить такой товар в течение семи дней со дня предъявления требования.

Если для установления причин неисправности гаджета нужна экспертиза, со дня подачи требования придется ждать 20 дней. Если продавцу не на что в данный момент заменить товар, срок ожидания растягивается на месяц.

Но не дольше!

А если продавец не согласен ни на обмен, ни на возврат денег?

Идите с иском суд. Кстати, помимо исковых требований о возврате уплаченных за некачественный товар денег, вы вправе дополнительно потребовать возместить все убытки, которые причинены вам в связи с продажей некачественного товара.

Если продавец нарушил сроки возврата денег, с него дополнительно можно взыскать неустойку в размере одного процента от цены товара за каждый день просрочки, сообщает статья 23 закона о правах потребителя.

Потратились на юриста в связи с этим делом? Смело требуйте от продавца возместить вам и эти убытки. Это право дает уже гражданский кодекс РФ.