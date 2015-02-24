Роналдо объявил о возобновлении карьеры футболиста

Фото: fifa.com

Двукратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Роналдо объявил о возобновлении карьеры, сообщает Goal.com. 38-летний нападающий будет выступать в составе американского клуба "Форт-Лодердейл Страйкерс" (Fort Lauderdale Strikers), одним из совладельцев которого он является.

В настоящее время форвард готовится по индивидуальной программе, чтобы сбросить лишний вес. По его словам, он набрал его из-за заболевания щитовидной железы. Футболист сообщил, что будет готов играть только в плей-офф Североамериканской футбольной лиги (NASL), проведение которого намечено на ноябрь.

При этом так как Роналдо является совладельцем клуба, он также будет участвовать в различных мероприятиях, связанных с развитием команды и продвижением ее бренда.

Роналдо, по ходу карьеры получавший прозвища "зубастик" и "феномен", – один из лучших игроков в истории бразильского и мирового футбола. Трехкратный обладатель премии лучшего футболиста года по версии Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА), выступал за клубы "Крузейро", ПСВ, "Барселона", "Интер", "Реал", "Милан", "Коринтианс".

Он является двукратным чемпионом мира по футболу (1994, 2002) и дважды становился лауреатом престижной награды "Золотой мяч"

Роналдо завершил карьеру в 2011 году в составе бразильского "Коринтианса".