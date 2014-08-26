"Зенит" разгромил бельгийский "Стандард" и вышел в групповой этап Лиги Чемпионов

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Петербургский "Зенит" в ответном матче плей-офф квалификации футбольной Лиги чемпионов разгромил бельгийский "Стандард" со счетом 3:0.

Счет на 30-ой минуте открыл венесуэльский нападающий Саломон Рондон. На 54-ой минуте с пенальти отличился Халк, а спустя менее чем пять минут бразильский нападающий отличился уже с игры.

Напомним, в первом матче плей-офф квалификации футбольной Лиги чемпионов "Зенит" одержал победу со счетом 1:0. Таким образом, итоговый счет по сумме двух встреч - 4:0

Таким образом, петербургская команда выступит в групповом турнире Лиги чемпионов, а "Стандард" отправится в групповой раунд Лиги Европы. Жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов пройдет в Монте-Карло 28 августа.

Стоит отметить, что в групповом этапе ЛЧ будет также участвовать действующий чемпион России - московский ЦСКА.