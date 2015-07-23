Сборную Хорватии оштрафовали за свастику на поле

Фото: скриншот с Youtube.com

Сборную Хорватии оштрафовали на одно очко в отборочном цикле Евро-2016 за свастику на поле, сообщает пресс-служба УЕФА.

Команда также проведет два следующих домашних матча при пустых трибунах. Кроме того, Хорватский футбольный союз оштрафован на 100 тысяч евро.

Напомним, 12 июня до начала матча отборочного турнира Евро-2016 между Хорватией и Италией в середине поля на газоне неизвестные выстригли изображение свастики.

В перерыве поединка сотрудники стадиона постарались засыпать нацистский символ травой, чтобы его не было видно с ракурса телекамеры. Однако эпизод не остался незамеченным.

На инцидент обратили внимание представители Италии, в результате чего инспектор матча занес соответствующую запись в официальный протокол.

Примечательно, что матч Хорватия-Италия также проходил без болельщиков из-за проявлений расизма со стороны хорватских фанатов во время ранее прошедшей встречи с Норвегией.