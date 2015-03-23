Сборные России и Украины смогут сыграть между собой на ЧЕ-2016

Фото: ТАСС/Валерий Шарифуллин

Сборные России и Украины не будут разведены на групповом этапе во время жеребьевки финальной части чемпионата Европы 2016 года по футболу, сообщает Fox News со ссылкой на члена исполкома УЕФА Франтишека Лавринца.

По его словам, возможная встреча между сборными состоится на нейтральном поле (турнир пройдет во Франции), в связи с чем не должно возникнуть проблем с ее проведением.

Напомним, что после присоединения Крыма к России УЕФА решил развести российские и украинские клубы, а также национальные сборные во всех европейских соревнованиях. Так, команды из России и Украины были разведены по разным парам при жеребьевке матчей Лиги Европы. В четвертьфинал этого турнира пробились петербургский "Зенит", киевское "Динамо" и днепропетровский "Днепр".

В настоящее время сборные России и Украины занимают третьи места в отборочных группах G и C соответственно. На счету украинцев девять очков после четырех матчей, россияне провели столько же встреч, в которых набрали пять баллов.

Напрямую в финальную часть Евро выйдут сборные, которые по итогам отборочного турнира займут первые два места в своих группах, а также лучшая команда из занявших третьи места. Команды, расположившиеся на третьих строчках, разыграют путевки в стыковых матчах.