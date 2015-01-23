Исполком РФС исключил крымские команды из чемпионата России

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Исполком Российского футбольного союза принял решение об исключении футбольных клубов Крыма из чемпионата России, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на члена исполкома, президента столичного "Локомотива" Ольгу Смородскую.

Теперь крымские клубы должны будут сами определить свое будущее, без участия РФС.

Ранее УЕФА предложил создать в Крыму самостоятельную лигу, которая будет юридически подчиняться самому Союзу. Предполагается, что в эту структуру войдут существующие федерации Крыма и Севастополя. Это предложение было утверждено на исполкоме РФС.

Напомним, Бюро исполкома РФС 31 июля утвердило выступление клубов из Крыма и Севастополя в сезоне-2014/15 во втором дивизионе чемпионата России зоны "Юг" при условии прохождения ими необходимых процедур допуска к соревнованиям. 8 августа СКЧФ, ТСК и "Жемчужина" прошли аттестацию Профессиональной футбольной лиги.

2 августа эти клубы стартовали в турнире, проводимом под эгидой Российского футбольного союза (РФС). В рамках 1/256 финала Кубка России СКЧФ (Спортивный клуб Черноморского флота) сыграл в Симферополе против ТСК, а "Жемчужина" в Ялте встретился с "Сочи".

Однако в декабре 2014 года УЕФА запретил крымским клубам выступать в чемпионате России по футболу с января 2015 года. "Крым будет особой футбольной зоной до принятия нового решения. УЕФА планирует участвовать в финансировании развития футбола в Крыму, нужно доказать, что в Крыму можно играть в футбол", - заявил генеральный секретарь УЕФА Джанни Инфантино.