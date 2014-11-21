Форма поиска по сайту

21 ноября 2014, 20:57

Спорт

Создатели комиксов про Бэтмена обвинили испанский футбольный клуб в плагиате

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Компания DC Comics, являющаяся создателем серии комиксов про Бэтмена, планирует оспорить решение испанского футбольного клуба "Валенсия" о смене эмблемы. По мнению истца, новый логотип команды имеет сходства с персонажем издательства, сообщает Bleacher Report.

Американская компания увидела элементы идентичности между знаком супергероя и новым логотипом испанского клуба, заподозрив в этом нарушение права интеллектуальной собственности.

Юристы организации уже обратились в орган регистрации товарных знаков Евросоюза с жалобой на "Валенсию".

При этом стоит отметить, что летучая мышь используется в качестве символа испанской провинции Валенсия на протяжении более семи веков. На логотипе футбольного клуба она появилась в год основания команды - 1919-й.

Что же касается мультипликационного персонажа, созданного издательством DC Comics, то он впервые был представлен публике в 1939 году.

футбол иски Бэтмен авторские права жизнь в мире Валенсия

